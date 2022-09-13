На самом деле, учитывая долларовую инфляцию за последние полтора десятилетия, это ещё по-божески.

На протяжении огромного количества времени премиальные видеоигры AAA-класса оценивались в $60 (ну и в аналоги в местных валютах). Последние пару лет крупные издатели начали продвигать идею повышения данного ценника до $70, обосновывая своё решение тем фактом, что разработка игр постоянно дорожает, и это необходимо компенсировать.

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Первопроходцем в данном непопулярном решении стала Take-Two Interactive, за ней последовала Sony, и вот, теперь к ним присоединяется Ubisoft, которая уже установила ценник в $70 на грядущую Skull and Bones. Более того, в компании считают, что в перспективе такой ценник станет нормой для AAA-игр издательства.

Стоит отметить, что на самом деле за словами о «повышении стоимости разработки» игр скрывается не что иное, как долларовая инфляция. Согласно статистике ресурса Smart Asset, за 15 лет доллар обесценился на 28,3 %, и $60 пятнадцатилетней давности сейчас по покупательной способности примерно равны $77.

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Любопытно, но по каким-то причинам Assassin’s Creed Mirage под новые правила не подпадает: на неё установлен более чем демократичный по современным меркам ценник в $50. Возможно, Ubisoft не считает данный проект достаточно высокобюджетным, ну или же просто не хочет расстраивать фанатов франшизы. Если второе, то данное действие не имеет смысла, поскольку рано или поздно цену всё равно придётся поднимать/подстраивать под реалии.