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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Военная стратегия Men of War II («В тылу врага») получила короткий видеоролик-тизер
Очевидно, в преддверии чего-то большего.
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С момента состоявшегося прошлой осенью анонса Men of War II — продолжения стратегии, известной в СНГ под названием «В тылу врага» — в её отношении не поступало практически никаких серьёзных сведений. Вскоре ситуация изменится, и надежду на это дали сами разработчики проекта из Best Way при поддержке издательства Fulqrum Publishing (бывшее 1C Entertainment). Сегодня авторы опубликовали небольшой видеоролик-тизер, демонстрирующий сбор войск перед тем, что обычно принято называть генеральным наступлениемю

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Важно напомнить, что Men of War II является прямой наследницей своей предшественницы. В нашем распоряжении будет две кампании, посвящённые сражениям на восточном фронте Второй мировой войны, которые при желании можно будет проходить в том числе с друзьями (до пяти человек одновременно). Заявлены реалистично воссозданные поля боя тех лет, продвинутый ИИ, правдоподобная физика и многое другое.

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Полноценная свежая демонстрация игры назначена на 1 сентября. Тогда-то, стало быть, и узнаем все недостающие подробности.

#men of war ii
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Состоялся анонс Men of War II — продолжение стратегии, известной также под названием «В тылу врага»
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