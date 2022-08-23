С момента состоявшегося прошлой осенью анонса Men of War II — продолжения стратегии, известной в СНГ под названием «В тылу врага» — в её отношении не поступало практически никаких серьёзных сведений. Вскоре ситуация изменится, и надежду на это дали сами разработчики проекта из Best Way при поддержке издательства Fulqrum Publishing (бывшее 1C Entertainment). Сегодня авторы опубликовали небольшой видеоролик-тизер, демонстрирующий сбор войск перед тем, что обычно принято называть генеральным наступлениемю
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Важно напомнить, что Men of War II является прямой наследницей своей предшественницы. В нашем распоряжении будет две кампании, посвящённые сражениям на восточном фронте Второй мировой войны, которые при желании можно будет проходить в том числе с друзьями (до пяти человек одновременно). Заявлены реалистично воссозданные поля боя тех лет, продвинутый ИИ, правдоподобная физика и многое другое.
Полноценная свежая демонстрация игры назначена на 1 сентября. Тогда-то, стало быть, и узнаем все недостающие подробности.