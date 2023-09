До сегодняшнего дня датой релиза считалось 20 сентября.

Издательство Fulqrum Publishing и разработчики из студии Best Way решили перенести дату релиза своей военной стратегии Men of War II на 2024 год. До сегодняшнего дня считалось, что релиз проекта состоится 20 сентября, но из-за внушительных масштабов стратегии авторам потребовалось дополнительное время на общую «полировку».

реклама

Максим Каменский, продюсер Men of War II студии Best Way, по поводу переноса релиза стратегии поясняет следующее:

«Нам понравилось работать с нашим преданным сообществом фанатов во время многочисленных игровых тестов, и мы собрали огромное количество данных и отзывов. Фактически, мы получили так много замечательных предложений, которые решили реализовать, что первоначальный график не позволил нам устранить все ошибки и проблемы к сентябрьскому выпуску. Мы считаем, что наши фанаты заслуживают того, чтобы получить игру в полностью отлаженном виде и без ошибок, и просим их ещё немного терпения, чтобы мы могли предоставить такой высококачественный продукт».

«Men of War — это франшиза, которая помогла определить жанр стратегий Второй мировой войны, и игроки по праву возлагают чрезвычайно большие надежды на Men of War II», — сказал Николай Барышников, генеральный директор Fulqrum Games. — Best Way так же увлечен игрой, как и её поклонники. и мы рады поддержать их в их стремлении создать лучшую игру серии на сегодняшний день. Откладывать запуск всегда неприятно, но это всегда предпочтительнее выпуска продукта, который может не оправдать ожиданий игроков».

Релизная версния Men of War II будет содержать в себе следующий контент:

три сюжетные и две исторические кампании;

динамические кампании в форматах «Рейд» и «Завоевание»;

15 режимов для PvP-сражений;

8 режимов для PvE-сражений;

свыше 20 многопользовательских карт.

Продолжение «В тылу врага» порадует игроков новыми войсками, районами, кампаниями и сражениями Восточного и Западного фронтов Второй мировой войны, созданных с «фирменной исторической достоверностью». Разработчики заверили, что стратегия сможет удивить фанатов жанра не только разнообразием карт и режимов, но ещё передовой графикой и звуком, а также полной поддержкой модификаций.

Men of War II создаётся эксклюзивно для ПК (Steam, Epic Games Store).