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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
В Epic Games Store стартовала раздача обновлённой версии DOOM 64
В 2020 году она вышла на PC.
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В бесконечно далёком сейчас 1997 году на платформе Nintendo 64 вышел шутер DOOM 64. Спустя 23 года на PC вышла его усовершенствованная версия, а теперь, спустя ещё два года, его уже бесплатно раздают в Epic Games Store. Соответствующий подарок можно забрать даже несмотря на тот факт, что Bethesda свернула свою деятельность в России в рамках своих корпоративных так называемых санкций против российских геймеров.

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Вместе с тем в EGS в течение недели можно будет забрать набор Boom Boxer для проекта RumbleVerse, но вряд ли это кому-нибудь нужно.

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В следующий четверг в Epic Games Store подарят карточный «рогалик» Ring of Pain от инди-коллектива Twice Different.

#epic games #epic games store #doom 64
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