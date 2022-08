В 2020 году она вышла на PC.

В бесконечно далёком сейчас 1997 году на платформе Nintendo 64 вышел шутер DOOM 64. Спустя 23 года на PC вышла его усовершенствованная версия, а теперь, спустя ещё два года, его уже бесплатно раздают в Epic Games Store. Соответствующий подарок можно забрать даже несмотря на тот факт, что Bethesda свернула свою деятельность в России в рамках своих корпоративных так называемых санкций против российских геймеров.

реклама

Вместе с тем в EGS в течение недели можно будет забрать набор Boom Boxer для проекта RumbleVerse, но вряд ли это кому-нибудь нужно.

анонсы и реклама ASUS 3070 за 50 тр в Регарде Пиши на наш сайт и зарабатывай Рухнула цена i9 12900K на треть 3060 дешевле 40тр в Ситилинке 3080 Gigabyte подешевела на порядок 3050 дешевле 30 тр в Регарде 3060 MSI дешевле 40тр в Регарде 20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки 3070 Gigabyte за 60 тр в Регарде 3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

В следующий четверг в Epic Games Store подарят карточный «рогалик» Ring of Pain от инди-коллектива Twice Different.