На некоторое пусть и короткое, но всё же время PC-версия Marvel’s Spider-Man Remastered на этой неделе лидировала по продажам среди игр в глобальном Steam-чарте. Данного результата оказалось достаточно, чтобы «новинка» смогла зафиксироваться на втором месте в итоговом недельном чарте продаж в сервисе цифровой дистрибуции от Valve, уступив только по какому-то недоразумению до сих пор учитывающемуся здесь портативному ПК Steam Deck.

На этой неделе в Steam вышло много разных новинок, тем самым создав редчайшую ситуацию: забитый уникальными и не повторяющимися из недели в неделю проектами чарт. Помимо «ремастированных» приключений Человека-паука в чарте также можно увидеть приключение Cult of the Lamb про ягнёнка-культиста, градостроительную стратегию Farthest Frontier и симулятор ректора университета Two Point Campus. Что касается Stray про котика в кибергороде, то интерес к данному проекту ожидаемо падает: игра рухнула из лидеров сразу на восьмую позицию

В целом же десятка лидеров выглядит так: