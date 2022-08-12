Разработчики из компании Pieces Interactive совместно с издательством THQ Nordic анонсировали перезапуск хоррор-сериала Alone in the Dark. Все утечки подтвердились — даже постер с обложки оказался верным.
реклама
Данный проект является своеобразным переосмыслением оригинального проекта, вышедшего в уже далёких 1990-х. Анонсированный Alone in the Dark — это хоррор с элементами выживания и видом от третьего лица. В новой игре геймеры будут заниматься исследованием мрачного особняка Дерсето в компании двух героев на выбор — Эмили Хартвуд или Эдвардом Карнби. Им нужно будет заниматься стандартными для проекта серии Alone in the Dark вещами: сражениями с монстрами, изучением локаций, решением головоломок.
«Это признание в любви к знаменитому оригиналу позволит вам снова увидеть историю глазами одного из двух главных героев. Играйте за Эдварда Карнби или Эмили Хартвуд, исследуйте мир вокруг, сражайтесь с монстрами, решайте головоломки и раскрывайте тайны поместья Дерсето…
1920-е годы. Где-то далеко на юге дядя Эмили Хартвуд пропал без вести. Вместе с частным сыщиком Эдвардом Карнби она отправляется в поместье Дерсето, приют для душевнобольных, где происходит что-то странное. Вы столкнетесь с его загадочными обитателями, увидите кошмары наяву, сразитесь с монстрами и раскроете заговор зла. На пересечении реальности, тайны и безумия вас ждет приключение, которое поставит под сомнение все, что вы знаете о себе. Кому вы можете доверять, во что вы будете верить и что вы будете делать дальше?»
Игра выйдет на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X и S.