С акцентом на одиночный режим.

Жить в эпоху перемен, тем более столь глобальных, когда на кону передел мироустройства, может быть тревожно, но в то же время полезно для развития давно забытых отраслей. Так, издание GameMAG раздобыло подробности некоего крайне масштабного отечественного проекта по созданию одиночной ролевой игры AAA-уровня.

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Случайное изображение "средневековой" видеоигры из Сети. Не является кадром из Distortion.

Как сообщается, проект называется Distortion, и представляет собой сюжетно-ориентированную одиночную ролевую игру в сеттинге миддлпанка (затянувшееся Средневековье), в которой будут фигурировать элементы глобальной стратегии. Данное описание подразумевает, что геймплей Distortion будет сочетать в себе два формата: первый — типичная ролевая игра в духе The Elder Scrolls или The Witcher, второй — стратегия, предусматривающая необходимость возводить и расширять город, собирать войска, управлять экономикой и многое другое.

По сюжету, в мире Distortion произошла глобальная катастрофа, в результате которой на планету обрушились монстры из параллельной вселенной. Нам предстоит дать чудовищам отпор и сохранить то, что ещё осталось от этого некогда цветущего мира.

В режиме RPG герои будут бродить по игровому миру, исследовать его тайны, сражаться с недоброжелателями и выполнять квесты от неигровых персонажей. В общем, классическая RPG от третьего лица. Согласно имеющимся данным, в Distortion представлено несколько главных героев со своими предысториями, характерами и способностями, однако на текущий момент неясно, будет ли игрок управлять ими всеми сразу, как в партийных RPG вроде Might and Magic, поодиночке или же по очереди — в зависимости от конкретного момента в повествовании.

Известно, что игровой мир Distortion динамичен и меняется согласно вашему на него влиянию. В частности, квестодатели не будут вечно покорно ждать, когда вы соизволите «сдать» им свои квесты, могут переехать, умереть и так далее. Также, если один из основных героев игры погибнет в бою, то это не будет означать конец игры, но значительно повлияет на развитие сюжета и игровую концовку.

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В качестве технической основы Distortion будет использоваться движок Unreal Engine 5. Релиз состоится когда-нибудь на всех актуальных платформах. Студия-разработчик пока неизвестна. Важно помнить, что перед нами хоть и правдоподобно звучащая, но всё же утечка информации, и воспринимать её следует с изрядной долей скептицизма.