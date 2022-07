Важная дата настала, а «юбилея» не случилось — отсюда такие публикации от разработчиков.

Ровно два года назад состоялся релиз самурайского боевика Ghost of Tsushima, привлекшего огромное внимание пользователей PlayStation 4, а ещё спустя год — и PlayStation 5. Безусловно, проект достойный, и данный факт отражён в опубликованной студией статистике продаж. Спустя два года тираж Ghost of Tsushima составил 9,73 млн копий. Разработчики отметили, что в статистику включены все варианты Ghost of Tsushima, так что недосчитавшихся копий здесь нет.

Продажи — главная, но не единственная статистика в опубликованной разработчиками инфографике. Вместе с тем нам сообщили, что за два года геймеры в Ghost of Tsushima сделали 78 миллионов фотоснимков в фоторежиме, сыграли в 91,4 млн миссий режима «Легенды», провели 540,8 млн дуэлей, а также суммарно провели 6437,4 года верхом на лошади.

Официальных намёков на то, что игра рано или поздно доберётся до PC, всё ещё не поступает, хотя многие куда более приоритетные экс-эксклюзивы теперь доступны на старших платформах в рамках умудрённой политики Sony.