У Blizzard и жанра MOBA с самого начала всё пошло наперекосяк: и Valve перехватила инициативу, вырвав проект буквально из лап компании, и собственный аналог в лице Heroes of the Storm ударил лицом в грязь. В общем, по итогу всё оказалось достаточно печально. Теперь же Blizzard сообщила о том, что больше не будет осуществлять контентную поддержку Heroes of the Storm.
реклама
Это означает, что для игры больше не будут выходить новые поля боя и чемпионы, но вот обновления баланса, исправления ошибок, ротация героев и смена сезонов — сохранятся. Проще говоря, HotS переходит на полностью пассивную систему поддержки.
Важно отметить, что несмотря на конкурента в лице колосса Dota 2, у Heroes of the Storm всё же сформировалась преданная пользовательская база, благодаря которой игра смогла «проплыть» семь лет.