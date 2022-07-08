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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Blizzard объявила о завершении контентной поддержки Heroes of the Storm
Оказывается, она там до сих пор продолжалась.
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У Blizzard и жанра MOBA с самого начала всё пошло наперекосяк: и Valve перехватила инициативу, вырвав проект буквально из лап компании, и собственный аналог в лице Heroes of the Storm ударил лицом в грязь. В общем, по итогу всё оказалось достаточно печально. Теперь же Blizzard сообщила о том, что больше не будет осуществлять контентную поддержку Heroes of the Storm.

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Это означает, что для игры больше не будут выходить новые поля боя и чемпионы, но вот обновления баланса, исправления ошибок, ротация героев и смена сезонов — сохранятся. Проще говоря, HotS переходит на полностью пассивную систему поддержки.

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Важно отметить, что несмотря на конкурента в лице колосса Dota 2, у Heroes of the Storm всё же сформировалась преданная пользовательская база, благодаря которой игра смогла «проплыть» семь лет.

#blizzard #heroes of the storm
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