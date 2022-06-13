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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Syberia The World Before доберётся до консолей текущего поколения в ноябре
А до «пастгена» — в следующем году. Что максимально странно.
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В марте Syberia The World Before вышла на персональных компьютерах. Рынок, безусловно, большой, но не всеобъемлющий; как следствие, разработчики достаточно быстро объявили о планах по выпуску своего творения на консолях, и вот, сегодня стало известно, что до PlayStation 5 и Xbox Series новинка доберётся уже в ноябре. Удивительно, что на консолях прошлого поколения Syberia The World Before тоже выйдет, но гораздо позже — в следующем году. По-видимому, девелоперы стараются без реальной необходимости не ограничивать пользователей, которые до сих пор испытывают дефицит вычислительной техники.

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Стоит отметить, что Syberia The World Before отличается сразу двойным повествованием: с одной стороны мы будем играть за Дану Роуз в 1937 году, с другой — за уже известную фанатам серии Кейт Уолкер в 2004 году. Разница во эпохах и целях главных героинь в своё время была отдельно оценена игровыми обозревателями.

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Игроки новинку оценили тоже высоко: актуальный пользовательский рейтинг в Steam сейчас составляет 93 %.

#microids #syberia the world before
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Видео: релизный трейлер Syberia: The World Before
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