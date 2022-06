В котором, впрочем, нет ничего нового.

Разработчики из The Astronauts, известные работой над мистической приключенческой головоломкой The Vanishing of Ethan Carter, ещё в далёком 2017 году анонсировали свой новый проект под названием Witchfire, совмещающий в себе элементы шутера, магии и мистики. С тех пор разработчики выходили на связь с новостями о своём творении непозволительно редко, но сегодня, в день проведения Summer Game Fest, они всё же соизволили показать новый геймплейный трейлер новинки.

Вместе с тем девелоперы напомнили, что игра выйдет в конце текущего года в раннем доступе Epic Games Store. А уж сколько её будут мариновать до полноценного релиза, на данный момент неизвестно никому. Даже, наверное, самим разработчикам.