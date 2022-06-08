Быть может, последние релизы игр серии Just Cause и обернулись для Square Enix большой потерей репутации, но компания не теряет надежды на то, что её ещё можно восстановить. Так, из недавнего отчёта издательства следует, что Just Cause остаётся её интеллектуальной собственностью, и что сейчас в производстве находится новый проект в данной серии.
реклама
Согласно заявлению руководителя Square Enix Ёсукэ Мацуды, Just Cause является одной из ключевых франшиз компании. На этом, собственно, все детали проекта, если это вообще можно назвать деталями, заканчиваются.
Строго говоря, удивления факт разработки новой части Just Cause не вызывает: последняя на текущий момент игра серии, Just Cause 4, вышла в конце 2018 года, так что по неписанным правилам игровой индустрии уже пора вовсю корпеть над продолжением.