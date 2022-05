Придётся вновь общаться по радио.

До премьеры кооперативного приключения We Were Here Forever осталось всего несколько дней. По такому случаю разработчики из компании Total Mayhem Games опубликовали релизный трейлер своего проекта.

Напомним, в We Were Here Forever игрок вернётся в Касл-Рок и попытается найти выход из мрачных подземелий замка. Попутно ему придётся выведать историю здешних мест и их жителей. Новая игра серии We Were Here предполагает, что игрок будет заниматься прохождением в кампании с другом, общаясь по внутренней рации. Тут никаких изменений в геймплее нет — общаться с помощью голосовой связи просто необходимо.

Сначала We Were Here Forever выйдет на ПК (Steam, Epic Games Store), но позже её также выпустят на PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4 и Xbox One. На самой народной платформе проект появится уже 10 мая.