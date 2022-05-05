До премьеры кооперативного приключения We Were Here Forever осталось всего несколько дней. По такому случаю разработчики из компании Total Mayhem Games опубликовали релизный трейлер своего проекта.
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Напомним, в We Were Here Forever игрок вернётся в Касл-Рок и попытается найти выход из мрачных подземелий замка. Попутно ему придётся выведать историю здешних мест и их жителей. Новая игра серии We Were Here предполагает, что игрок будет заниматься прохождением в кампании с другом, общаясь по внутренней рации. Тут никаких изменений в геймплее нет — общаться с помощью голосовой связи просто необходимо.
Сначала We Were Here Forever выйдет на ПК (Steam, Epic Games Store), но позже её также выпустят на PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4 и Xbox One. На самой народной платформе проект появится уже 10 мая.