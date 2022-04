А разговоров-то было.

Вскоре после того как французская студия Quantic Dream, известная по работе над «интерактивным кино» в лице Heavy Rain, Beyond Two Souls и Detroit Become Human, объявила о том, что активно трудится над приключенческим экшеном Star Wars Eclipse, в Сети стали множиться сведения о больших проблемах в коллективе, из-за которых проект находится в подвешенном состоянии. Слухи ни на чём толком не базировались, и Quantic Dream в середине марта даже пришлось официально заявить, что ни о каких переносах сроков выхода новинки студия не сообщала и не сообщает.

С одной стороны, никаких сроков релиза у Star Wars Eclipse изначально и не было, поэтому отсутствие сведений об их переносе — это естественное положение дел. С другой стороны, сегодня авторитетный инсайдер AccNGT, который ещё за неделю до анонса Star Wars Eclipse выложил в Сеть информацию о существовании данного проекта, рапортовал о том, что на самом деле никаких проблем у Quantic Dream нет: работа идёт стабильно и по плану.

Более того, инсайдер также поведал о том, что французы параллельно готовят некий фэнтезийный проект. Без подробностей.

Хотя работа над Eclipse идёт по плану, мы всё ещё не знаем, на какой производственной стадии она находится. Учитывая практически полное отсутствие сведений, рискнём предположить, что на совсем ранней.