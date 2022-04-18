Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Инсайдер сообщил, что работа над Star Wars Eclipse стабилизировалась и идёт по плану
А разговоров-то было.
анонсы и реклама
RTX 3050 дешевле 50 тр в Регарде
3070 подешевела в 2.5 раза - смотри цену
Несколько видов RTX 3050 подешевели вдвое
-150000р на RTX 3080 в Ситилинке
RTX 3060 Ti подешевела в два раза

Вскоре после того как французская студия Quantic Dream, известная по работе над «интерактивным кино» в лице Heavy Rain, Beyond Two Souls и Detroit Become Human, объявила о том, что активно трудится над приключенческим экшеном Star Wars Eclipse, в Сети стали множиться сведения о больших проблемах в коллективе, из-за которых проект находится в подвешенном состоянии. Слухи ни на чём толком не базировались, и Quantic Dream в середине марта даже пришлось официально заявить, что ни о каких переносах сроков выхода новинки студия не сообщала и не сообщает.

реклама

С одной стороны, никаких сроков релиза у Star Wars Eclipse изначально и не было, поэтому отсутствие сведений об их переносе — это естественное положение дел. С другой стороны, сегодня авторитетный инсайдер AccNGT, который ещё за неделю до анонса Star Wars Eclipse выложил в Сеть информацию о существовании данного проекта, рапортовал о том, что на самом деле никаких проблем у Quantic Dream нет: работа идёт стабильно и по плану.

Более того, инсайдер также поведал о том, что французы параллельно готовят некий фэнтезийный проект. Без подробностей.

анонсы и реклама
RTX 3090 в Регарде намного дешевле чем везде
RTX 3070 почти за 100 тр в Ситилинке
Более чем ВДВОЕ подешевели несколько RTX 3070
Вдвое упала цена <b>RX 6500XT </b>
350 000р скидка на комп Alienware
В ТРИ раза подешевел Ryzen 5 5600X
RTX 3050 дешевле 50 тр в Регарде
Скидка 120 000р на RTX 3070 в Ситилинке

Хотя работа над Eclipse идёт по плану, мы всё ещё не знаем, на какой производственной стадии она находится. Учитывая практически полное отсутствие сведений, рискнём предположить, что на совсем ранней.

#quantic dream #star wars eclipse
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Инсайдер: авторы Detroit Become Human полностью войдут в состав китайского гиганта NetEase
Quantic Dream заявила, что не переносила сроки выхода Star Wars Eclipse
Quantic Dream сообщила о 6,5 миллионах проданных копий Detroit Become Human
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Разбираемся, поможет ли разгон Ryzen 5 1600 «раскрыть» видеокарту GeForce RTX 3060
17
Ликбез: чем отличаются IPC и одноядерная производительность
13
Проект "Моя вода". От анонса до результата
14
Обзор и тестирование материнской платы ASUS Prime B660M-K D4
18
Мои впечатления от игры ZombiU. Часть вторая
2

Сейчас обсуждают

Sheshenbek
14:38
до сих пор не могу понять как пасту мазать
Обнаружен вероятный инженерный образец 8-ядерного процессора AMD Ryzen 7000 Raphael Zen 4
-Sinigr-
14:37
А то как нужно будет выпускать зен4+ ? У АМД было нормальное отношение к покупателям только когда она в г... в кризисе сидела с бульбульдозерами и надо было держаться за покупателя, тут и ам4 стал дол...
AMD считает, что Ryzen 7 5800X3D лучше всего проявляет себя в играх
mishika
14:36
Ну, гарантия в днс 3 года. На позорную затычку 3060ti в версии gaming x от msi не особо тянет.
Эксперты: эра майнинга на видеокартах закончилась: RTX 3080 Ti генерирует всего 2 доллара в день
Anton Ivanovich
14:32
сделать 4 ую линейку lhr это как выстрелить себе в ногу, карты и так будут дорогие, маркетологи на это не пойдут. все карты опять уйдут с хорошим спросом - майнерам. или сделают верхний сегмент не lhr...
Эксперты: эра майнинга на видеокартах закончилась: RTX 3080 Ti генерирует всего 2 доллара в день
Academic
14:31
Товар распродан.
Видеокарты NVIDIA дешевеют в российских магазинах – GeForce RTX 3050 стоит ниже 50 000 рублей
_ErOp_
14:27
Учитывая прорву неиспользуемого места внутри и продуваемость конструкции - надо было вместо маленькой стеклянной колбы делать кастомный бак увеличенного объёма с радиаторами.
Проект "Моя вода". От анонса до результата
Александр Тетюшин
14:26
Давно пора выкатить 3 часть
Сценарист Portal заявил, что Valve следует начать работу над Portal 3
Sheshenbek
14:15
нашёл чем хвастаться позорной затычкой с гарантией 6 мес.
Эксперты: эра майнинга на видеокартах закончилась: RTX 3080 Ti генерирует всего 2 доллара в день
Academic
14:14
Вот китайцы, вот молодцы, дали своей видеоплатформе оригинальное название - "Huya". Как звучит, закачаешься! Не то что наши западопоклонники только и могут у англосаксов названия воровать, ну кто толь...
Китайские власти начинают борьбу с прямыми трансляциями "неподобающих" игр
Sheshenbek
14:11
2 дня назад прошёл portal 2 .неплохая игрушка , люблю думать
Сценарист Portal заявил, что Valve следует начать работу над Portal 3
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем