Правда, с элементами аниме. Как эти вещи вообще сочетаются — неясно.

В современной игровой индустрии без слухов и инсайдерской информации уже, по всей видимости, обойтись никак нельзя, поэтому популярный инсайдер Джефф Грабб, который по совместительству трудится редактором издания VentureBeat, поведал некоторые дополнительные сведения касательно готовящейся к релизу в этом году новой части серии Need for Speed.

реклама

О том, что очередная Need for Speed выйдет этой осенью, уже ранее «рапортовал» инсайдер Том Хендерсон, а вот у Грабба чуть более конкретная информация, а именно — о графической составляющей новинки. По сведениям Грабба, в новой Need for Speed будет представлена фотореалистичная графика с элементами аниме. Как поясняет Грабб, выглядеть это, казалось бы, взаимоисключающее соседство, будет следующим образом: как в рекламе, когда красивый автомобиль проносится по дороге, оставляя за собой «мультяшные» языки пламени и прочие визуальные эффекты.

Звучит, мягко говоря, устрашающе, поэтому хотелось бы верить, что Грабб объяснил нам лишь общий принцип работы данной, с позволения сказать, эклектики.

анонсы и реклама RTX 3060 Ti намного дешевле 100 тр 3050 уже дешевле 50 тр в Ситилинке Более чем ВДВОЕ подешевели несколько RTX 3070 Вдвое упала цена <b>RX 6500XT </b> 350 000р скидка на комп Alienware -90000р на RTX 3060 В ТРИ раза подешевел Ryzen 5 5600X Скидка 120 000р на RTX 3070 в Ситилинке 32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза

Стоит напомнить, что изначально новая Need for Speed планировалась к выходу в 2021 году, однако студию Criterion «припахали» к вспомогательной работе над Battlefield 2042. Чем это закончилось для Battlefield 2042, вы все прекрасно знаете.