В современной игровой индустрии без слухов и инсайдерской информации уже, по всей видимости, обойтись никак нельзя, поэтому популярный инсайдер Джефф Грабб, который по совместительству трудится редактором издания VentureBeat, поведал некоторые дополнительные сведения касательно готовящейся к релизу в этом году новой части серии Need for Speed.
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О том, что очередная Need for Speed выйдет этой осенью, уже ранее «рапортовал» инсайдер Том Хендерсон, а вот у Грабба чуть более конкретная информация, а именно — о графической составляющей новинки. По сведениям Грабба, в новой Need for Speed будет представлена фотореалистичная графика с элементами аниме. Как поясняет Грабб, выглядеть это, казалось бы, взаимоисключающее соседство, будет следующим образом: как в рекламе, когда красивый автомобиль проносится по дороге, оставляя за собой «мультяшные» языки пламени и прочие визуальные эффекты.
Звучит, мягко говоря, устрашающе, поэтому хотелось бы верить, что Грабб объяснил нам лишь общий принцип работы данной, с позволения сказать, эклектики.
Стоит напомнить, что изначально новая Need for Speed планировалась к выходу в 2021 году, однако студию Criterion «припахали» к вспомогательной работе над Battlefield 2042. Чем это закончилось для Battlefield 2042, вы все прекрасно знаете.