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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Инсайдер: новая Need for Speed выйдет в середине осени
Нам от этого, правда, ни горячо, ни холодно.
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Как вам хорошо известно, в прошлом году франшиза Need for Speed пропустила свой выход на подиум по причине того, что студия Criterion была задействована при создании Battlefield 2042. Чем это всё закончилось для Battlefield 2042, вы также прекрасно знаете; как итог, нет ни достойной Battlefield, ни новой Need for Speed. В этом году данный бардак надо исправлять, и вот, согласно инсайдерским сведениям журналиста VentureBeat Джеффа Грабба, случится это уже этой осенью, а конкретно — в ноябре.

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Данные сведения немного разнятся с информацией более авторитетного инсайдера, коим за последние пару лет сумел стать Том Хендерсон, который, в отличие от Грабба, не ошибся ни в одном из своих прогнозов. Так, Хендерсон утверждал, что новая Need for Speed выйдет в период с сентября по октябрь.

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Студия-разработчик — Criterion, целевые платформы — PC, PlayStation 5 и Xbox Series, без «пастгена». Больше никаких достойных упоминания подробностей относительно данного проекта пока нет. Как бы то ни было, нам легальным способом поиграть в новинку вряд ли удастся. Если, конечно, к осени истерика западных издателей, в числе которых Electronic Arts, не закончится, и не они не восстановят свою деятельность в России. Что весьма маловероятно.

#electronic arts #criterion
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