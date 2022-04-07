Разработчики из Two Point Studios в своё время заявили, что создадут на основе одноимённой франшизы Two Point целую серию игр-симуляторов. Изначально коллектив выпустил шуточный симулятор управляющего больницей Two Point Hospital, являющийся идейным наследником Theme Hospital, затем анонсировал симулятор университета Two Point Campus.
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Релиз «Кампуса» должен был состояться уже в мае, однако, как оно постоянно бывает в современной игровой индустрии, что-то пошло не так, в результате чего релиз пришлось отложить на несколько месяцев. Теперь ждать выхода Two Point Campus следует 9 августа.
Согласно первым сведениям о Two Point Campus, в плане игрового процесса «новинка» будет в значительной степени повторять Two Point Hospital — с поправкой на то, что возводить и обеспечивать персоналом придётся не больницу, а всё-таки университетский городок.