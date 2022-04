Должен был выйти в мае, выйдет в августе.

Разработчики из Two Point Studios в своё время заявили, что создадут на основе одноимённой франшизы Two Point целую серию игр-симуляторов. Изначально коллектив выпустил шуточный симулятор управляющего больницей Two Point Hospital, являющийся идейным наследником Theme Hospital, затем анонсировал симулятор университета Two Point Campus.

реклама

Релиз «Кампуса» должен был состояться уже в мае, однако, как оно постоянно бывает в современной игровой индустрии, что-то пошло не так, в результате чего релиз пришлось отложить на несколько месяцев. Теперь ждать выхода Two Point Campus следует 9 августа.

анонсы и реклама Core i5 11600K <b>втрое</b> подешевел 455 000р скидка на топ карту NVIDIA i5 12400 более чем в 2 раза подешевел Более чем ВДВОЕ подешевела RTX 3080 ASUS Скидка 200 000р на 3080 Gigabyte Gaming Вдвое упала цена <b>RX 6500XT </b> RTX 3060 подешевела в ДВА раза В ТРИ раза подешевел Ryzen 5 5600X 650 000р скидка на комп Alienware Скидка 120 000р на RTX 3070 в Ситилинке 32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке

Согласно первым сведениям о Two Point Campus, в плане игрового процесса «новинка» будет в значительной степени повторять Two Point Hospital — с поправкой на то, что возводить и обеспечивать персоналом придётся не больницу, а всё-таки университетский городок.