Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Симулятор университета Two Point Campus задержится на несколько месяцев
Должен был выйти в мае, выйдет в августе.
анонсы и реклама
Обвал цен RTX 3070 Ti ниже февральских
Еще одна RTX 3070 Ti даже дешевле
Несколько видов RTX 3050 подешевели вдвое
Более чем ВДВОЕ подешевели несколько RTX 3070
Скидка 100 000р на i9 12900K
RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

Разработчики из Two Point Studios в своё время заявили, что создадут на основе одноимённой франшизы Two Point целую серию игр-симуляторов. Изначально коллектив выпустил шуточный симулятор управляющего больницей Two Point Hospital, являющийся идейным наследником Theme Hospital, затем анонсировал симулятор университета Two Point Campus.

реклама

Релиз «Кампуса» должен был состояться уже в мае, однако, как оно постоянно бывает в современной игровой индустрии, что-то пошло не так, в результате чего релиз пришлось отложить на несколько месяцев. Теперь ждать выхода Two Point Campus следует 9 августа.

анонсы и реклама
Core i5 11600K <b>втрое</b> подешевел
455 000р скидка на топ карту NVIDIA
i5 12400 более чем в 2 раза подешевел
Более чем ВДВОЕ подешевела RTX 3080 ASUS
Скидка 200 000р на 3080 Gigabyte Gaming
Вдвое упала цена <b>RX 6500XT </b>
RTX 3060 подешевела в ДВА раза
В ТРИ раза подешевел Ryzen 5 5600X
650 000р скидка на комп Alienware
Скидка 120 000р на RTX 3070 в Ситилинке
32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза
Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке

Согласно первым сведениям о Two Point Campus, в плане игрового процесса «новинка» будет в значительной степени повторять Two Point Hospital — с поправкой на то, что возводить и обеспечивать персоналом придётся не больницу, а всё-таки университетский городок.

#two point studios #two point campus
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Симулятор «университета мечты» Two Point Campus получил точную дату релиза
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Андервольтинг GeForce RTX 3060 — минус 50 ватт и 10 градусов за 5 минут
60
Call of Duty 2: проверка временем
16
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG Z690 Torpedo EK X
2
Что происходит с покрытием "soft-touch" со временем на примере Ritmix RR-600
9
Мои впечатления от игры Life Is Strange. Часть пятая заключительная
1
Cu vs Fe: ищем железо в проводах компьютера
1
Мои впечатления от игры Dead Effect - смесь Doom 3, Left4Dead и Painkiller
+

Сейчас обсуждают

Rey.B.
00:29
В чёрную дыру Украины, в случае её победы, обязались вкладываться европейцы. Лично я думаю, что дело перейдёт в замороженный конфликт - Россия вполне может отжать всё Левобережье, Николаев и Одессу. В...
РФ избежала технического дефолта в апреле – следующий шаг за правительством США
Listoman
00:28
Откуда у связки 12900k с 3090 взялся жор за 1000вт? В стресс тестах а-ля linx жор под 300вт у проца + самая жористая версия 3090 в пике может выжрать 550вт, тут же нагрузка в играх, где у проца макс 1...
Core i9-12900KS vs Ryzen 9 5950X – кто самый быстрый настольный процессор на планете по тестам ТG
ахахах
00:25
там правда на картинке
РФ избежала технического дефолта в апреле – следующий шаг за правительством США
Rey.B.
00:24
России сейчас надо пол-года продержаться без дефолтов. А то у них там криптопузыри полопаются, какие-нибудь афроамериканцы баблосы потеряют, а им скажут, что виновата Россия. И они поверят и будут нас...
РФ избежала технического дефолта в апреле – следующий шаг за правительством США
Александр Шуфер
00:23
Ну так взорвите трубу через которую вы кормитесь или вам нравится сосать?
Тайвань запретил к экспорту в Россию 57 товарных позиций
dmitry07
00:22
Это не их burger king называли "онанимусами"?
Хакеры из Anonymous взломали системы видеонаблюдения Кремля
HREN
00:21
Своего нет у автора, понятно. Как автор умудрился 12900ks ос вместе с 3090 запустить на 850Вт блоке - тем более недорогом корсар, когда там точно за киловатт в нагрузке. Не говоря о памяти ddr5 5200 и...
Core i9-12900KS vs Ryzen 9 5950X – кто самый быстрый настольный процессор на планете по тестам ТG
Эовейн Триада
00:20
Лично я вообще не буду брать БУ карту. А так проверки в Fur Mark и играх дома. Либо у очень надёжного продавца на Оверах тут.
Как мошенники обманывают геймеров на Авито – сгоревшие видеокарты вместо рабочих в ролике VIK-off
Эовейн Триада
00:18
Сколько там Core2 надо сдать на медь и золото?
Cu vs Fe: ищем железо в проводах компьютера
Rey.B.
00:18
Ещё и память посчитайте. Всё же на DDR5 идут более дорогие чипы.
Core i9-12900KS vs Ryzen 9 5950X – кто самый быстрый настольный процессор на планете по тестам ТG
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем