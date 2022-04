Рон Гилберт и Дэйв Гроссман принимают активное участие в разработке.

Разработчики из Lucasfilm Games совместно с издательством Devolver Digital анонсировали Return to Monkey Island — прямое продолжение классической дилогии приключенческих игр про неунывающего Гайбраша Трипвуда. По случаю анонса был представлен отдельный трейлер.

Проект обещают выпустить уже в этом году, работы над ним шли на протяжении последних двух лет. По поводу сюжета авторы пока ничего не готовы сказать, сам трейлер ясности тоже не вносит.

Но мы точно знаем, что третья часть станет прямым продолжением истории, рассказанной в The Secret of Monkey Island и Monkey Island 2: LeChuck’s Revenge. К тому же, Рон Гилберт и Дэйв Гроссман снова в деле. Тут нужно сделать обязательную оговорку о том, что в создании вышедших после дилогии The Curse of Monkey Island, Escape from Monkey Island и Tales of Monkey Island они участие не принимали.

Точно известно, что Return to Monkey Island выйдет на ПК, первая игра серии увидела свет в далёком 1990 году, последняя — в 2009-м.