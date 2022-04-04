Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Создатели Monkey Island анонсировали Return to Monkey Island - примое продолжение оригинальной дилогии
Рон Гилберт и Дэйв Гроссман принимают активное участие в разработке.
анонсы и реклама
Несколько видов RTX 3050 подешевели вдвое
Скидка 200 000р на 3080 Gigabyte Gaming
Более чем ВДВОЕ подешевели несколько RTX 3070
Скидка 100 000р на i9 12900K
RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза
650 000р скидка на комп Alienware

Разработчики из Lucasfilm Games совместно с издательством Devolver Digital анонсировали Return to Monkey Island — прямое продолжение классической дилогии приключенческих игр про неунывающего Гайбраша Трипвуда. По случаю анонса был представлен отдельный трейлер.

реклама

Проект обещают выпустить уже в этом году, работы над ним шли на протяжении последних двух лет. По поводу сюжета авторы пока ничего не готовы сказать, сам трейлер ясности тоже не вносит.

Но мы точно знаем, что третья часть станет прямым продолжением истории, рассказанной в The Secret of Monkey Island и Monkey Island 2: LeChuck’s Revenge. К тому же, Рон Гилберт и Дэйв Гроссман снова в деле. Тут нужно сделать обязательную оговорку о том, что в создании вышедших после дилогии The Curse of Monkey Island, Escape from Monkey Island и Tales of Monkey Island они участие не принимали.

анонсы и реклама
Core i5 11600K <b>втрое</b> подешевел
455 000р скидка на топ карту NVIDIA
i5 12400 более чем в 2 раза подешевел
Более чем ВДВОЕ подешевела RTX 3080 ASUS
Вдвое упала цена <b>RX 6500XT </b>
RTX 3060 подешевела в ДВА раза
В ТРИ раза подешевел Ryzen 5 5600X
Скидка 120 000р на RTX 3070 в Ситилинке
32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза
Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке

Точно известно, что Return to Monkey Island выйдет на ПК, первая игра серии увидела свет в далёком 1990 году, последняя — в 2009-м.

#lucasfilm games #return to monkey island
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Топ 10 перспективных криптовалют в 2022
22
Как я перешёл с GeForce RTX 2070 Super на Radeon RX 6500 ХТ и почему видеокарта AMD мне понравилась
39
60 самых захватывающих игр 2016-2021 годов на ПК, которые обязательно стоит пройти
7
Мнение о мониторе AORUS FV43U и телевизоре LG OLED55B1RLA, или не все мониторы одинаково полезны
121
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ExpertBook B5 Flip (B5402)
1

Сейчас обсуждают

ахахах
19:59
это гейзапад только так видит
Курс рубля перестал зависеть от американских санкций, а газ за рубли увеличит стабильность экономики
ахахах
19:57
30 будет к осени
Курс рубля перестал зависеть от американских санкций, а газ за рубли увеличит стабильность экономики
ахахах
19:56
хохлы будут теперь под постоянным надзором армии
Курс рубля перестал зависеть от американских санкций, а газ за рубли увеличит стабильность экономики
Alex23
19:54
Так я жду
Цены на видеокарты падают в российских магазинах
Alex23
19:52
экономика России рухнет (2014г-сегодняшний день) крымский мост не построят никогда все разворовали Путин никогда не нападет на Украину НАТО поможет ЕС возьмет нас к себе это все мультики Путина танки ...
Курс рубля перестал зависеть от американских санкций, а газ за рубли увеличит стабильность экономики
ахахах
19:50
уже никто ничего неналадит с западом,обман в 300млрд-это навсегда уже
Курс рубля перестал зависеть от американских санкций, а газ за рубли увеличит стабильность экономики
Василий Сорокин
19:48
Что не так я написал то? 12100F разгоняется до 5.2Ггц так что можешь прихлопнуть свою хлебало чтобы не воняло.
Процессор Intel Core i3-12100F сравнили с i7 Sandy Bridge в играх — разница достигает двух раз
Alex23
19:44
хаахах у хохлосвиней горит что Путин раком всех поставил🤭🧟‍♂️🧟‍♂️🧟‍♂️👍 привыкай скоро и налоги будешь ему платить🤭
Цены на видеокарты падают в российских магазинах
skyclad80
19:43
рекламный мусор
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ExpertBook B5 Flip (B5402)
ахахах
19:43
на внутренний рынок Россия замыкается,ибо там будет крах вскоре заграницей
Курс рубля перестал зависеть от американских санкций, а газ за рубли увеличит стабильность экономики
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем