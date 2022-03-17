Многие игровые издательства приостановили продажи своих игр в российском (а в особо запущенных случаях — ещё и в белорусском) сегменте Steam, связав это действие с «шоком» от событий на территории Украины. Представители издательства Square Enix и студии Rebellion решили поступить чуточку мудрее: просто по-тихому снять свои игры с продаж в российском Steam, не связывая это дело ни с какими событиями в мире.
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Таким образом, отныне в Steam пропала возможность купить игры серий Just Cause, Sniper Elite, Life is Strange, Tomb Raider, Deus Ex, Final Fantasy, NieR и многие другие. То же самое касается и предварительных заказов новенькой Sniper Elite 5, релиз которой должен состояться 26 мая. Страницы всех игр компаний в Steam открываются, но вот ценники, равно как и возможность покупки, исчезли.
На сегодняшний день работу на российском рынке приостановили все более или менее крупные игровые издательства и студии, кроме Valve. Последняя держится и не пока стремится взять под козырёк перед Дядей Сэмом. Хотя, от этого не легче: всё равно в Steam для России пока недоступны все привычные и удобные варианты оплаты.