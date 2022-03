Формально компании никаких заявлений по этому поводу не делали.

Многие игровые издательства приостановили продажи своих игр в российском (а в особо запущенных случаях — ещё и в белорусском) сегменте Steam, связав это действие с «шоком» от событий на территории Украины. Представители издательства Square Enix и студии Rebellion решили поступить чуточку мудрее: просто по-тихому снять свои игры с продаж в российском Steam, не связывая это дело ни с какими событиями в мире.

реклама

Таким образом, отныне в Steam пропала возможность купить игры серий Just Cause, Sniper Elite, Life is Strange, Tomb Raider, Deus Ex, Final Fantasy, NieR и многие другие. То же самое касается и предварительных заказов новенькой Sniper Elite 5, релиз которой должен состояться 26 мая. Страницы всех игр компаний в Steam открываются, но вот ценники, равно как и возможность покупки, исчезли.

анонсы и реклама -45000р на RTX 3060 -86 000р на RTX 3070 в Ситилинке RTX 3080 со скидкой 98 000р в Ситилинке 32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза i5 12600 со скидкой 40% в Ситилинке В ДВА раза подешевел Ryzen 5 5600X -60 000р на Ryzen 5950X в Ситилинке Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке i9 12900Kf со скидкой 60 тр Комп Alienware за 1 200 000 - смотри что за зверь Начались скидки на <b>RX 6500XT </b>

На сегодняшний день работу на российском рынке приостановили все более или менее крупные игровые издательства и студии, кроме Valve. Последняя держится и не пока стремится взять под козырёк перед Дядей Сэмом. Хотя, от этого не легче: всё равно в Steam для России пока недоступны все привычные и удобные варианты оплаты.