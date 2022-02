Йося опять «отожжёт».

Завтра на виртуальных прилавках появится дополнение «Коллапс» для Far Cry 6 — последнее из цикла небольших DLC, посвящённых антагонистам предыдущих трёх частей славной серии. Дополнения про Вааса Монтенегро (Far Cry 3) и Пэйгана Мина (Far Cry 4) уже вышли, и вот, очередь дошла до Иосифа Сида — «главгада» Far Cry 5. За сутки до релиза журналисты издания IGN в свойственной себе манере опубликовали эксклюзивное 17-минутное прохождение аддона.

Как и следовало ожидать, «Коллапс» в плане повествования повторяет два предыдущих DLC: мы оказываемся в шкуре Иосифа Сида, которому необходимо собрать свои воспоминания, в которых он якобы разговаривал с Богом и видел высшую цель своего существования. В поисках воспоминаний Сид побывает в нескольких локациях, в том числе в тюрьме вымышленного округа Хоуп.

Что же до Far Cry 6, то игра вышла минувшей осенью и получила традиционно «выше средних» оценки прессы и широкой публики.