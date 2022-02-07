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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Far Cry 6: журналисты показали 17 минут игрового процесса «Коллапса» — дополнения про антагониста Far Cry 5
Йося опять «отожжёт».
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Завтра на виртуальных прилавках появится дополнение «Коллапс» для Far Cry 6 — последнее из цикла небольших DLC, посвящённых антагонистам предыдущих трёх частей славной серии. Дополнения про Вааса Монтенегро (Far Cry 3) и Пэйгана Мина (Far Cry 4) уже вышли, и вот, очередь дошла до Иосифа Сида — «главгада» Far Cry 5. За сутки до релиза журналисты издания IGN в свойственной себе манере опубликовали эксклюзивное 17-минутное прохождение аддона.

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Как и следовало ожидать, «Коллапс» в плане повествования повторяет два предыдущих DLC: мы оказываемся в шкуре Иосифа Сида, которому необходимо собрать свои воспоминания, в которых он якобы разговаривал с Богом и видел высшую цель своего существования. В поисках воспоминаний Сид побывает в нескольких локациях, в том числе в тюрьме вымышленного округа Хоуп.

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Что же до Far Cry 6, то игра вышла минувшей осенью и получила традиционно «выше средних» оценки прессы и широкой публики.

#ubisoft #far cry 6
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x.7
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Stas Stas
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Stas Stas
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SweetLow
18:03
Тут есть м-а-а-а-ленькая проблема для голубцов насчёт частоты, ибо они уже в 2011 должны были иметь 10 ГГц.
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Виктор Шевчук
18:02
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Stas Stas
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Было бы ещё во что играть... Игры и так последние годы не фонтан! Так ещё ЛГБТ Ху...ню туда продвигают... что ещё больше ухудшило все сюжетное
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лена ларсен
18:01
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