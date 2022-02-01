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Новости Software Михаил Андреев
Серия The Dark Pictures получит ещё пять проектов
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Франшиза The Dark Pictures заслуженно вошла у многих игроков в список лучших из числа современных, поэтому вполне закономерно, что разработчики из Supermassive Games совместно с издательством Bandai Namco уже вовсю выстраивают планы на новый сезон поддержки франшизы. Так, сегодня в Сети всплыли изображения логотипов сразу пяти будущих игр серии The Dark Pictures.

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Самые башковитые фанаты франшизы уже даже начали потихоньку разгадывать сеттинги будущих игр по их логотипам. Судя по всему, в будущих The Dark Pictures нас ждёт как футуристический сюжет, так и рассказ про нечто демоническое. Из остальных трёх логотипов сложно сделать какие-то определённые выводы: очевидно, надо очень хорошо владеть темой, разбираться в шрифтах и уметь разгадывать намёки, даже если они крайне туманные.

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Как бы то ни было, все эти пять частей — задел на будущее, причём, скорее всего, весьма отдалённое. Что же до будущего обозримого, то в течение этого гожа The Dark Pictures должна пополниться новой главой под названием The Devil in Me. Которая, собственно, и завершит собой первый сезон «мрачных картинок».

#bandai namco #supermassive games #the dark pictures
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