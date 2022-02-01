Франшиза The Dark Pictures заслуженно вошла у многих игроков в список лучших из числа современных, поэтому вполне закономерно, что разработчики из Supermassive Games совместно с издательством Bandai Namco уже вовсю выстраивают планы на новый сезон поддержки франшизы. Так, сегодня в Сети всплыли изображения логотипов сразу пяти будущих игр серии The Dark Pictures.
реклама
Самые башковитые фанаты франшизы уже даже начали потихоньку разгадывать сеттинги будущих игр по их логотипам. Судя по всему, в будущих The Dark Pictures нас ждёт как футуристический сюжет, так и рассказ про нечто демоническое. Из остальных трёх логотипов сложно сделать какие-то определённые выводы: очевидно, надо очень хорошо владеть темой, разбираться в шрифтах и уметь разгадывать намёки, даже если они крайне туманные.
Как бы то ни было, все эти пять частей — задел на будущее, причём, скорее всего, весьма отдалённое. Что же до будущего обозримого, то в течение этого гожа The Dark Pictures должна пополниться новой главой под названием The Devil in Me. Которая, собственно, и завершит собой первый сезон «мрачных картинок».