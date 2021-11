Они небольшие, но хорошие.

Компания Riot Games провела мероприятие Riot Forge Showcase, в рамках которого она выпустила две игры и анонсировала новые проекты. Прямо сейчас у всех игроков есть возможность ознакомиться с однопользовательской тактической ролевой игрой Ruined King от Airship Syndicate и ритм-игрой Hextech Mayhem от студии Choice Provisions. По случаю запуска обоих проектов были выпущены отдельные ролики, доступные для просмотра на этой странице.

Hextech Mayhem — это ритмический раннер, в котором любое действие игрока влечёт за собой «взрывную реакцию». Мы писали о данном проекте в момент его анонса, сейчас он собрал 73 % положительных отзывов из 424 написанных в Steam.

Второй выпущенной игрой от Riot Games стала Ruined King: A League of Legends Story – проект, предлагающий исследовать вселенную League of Legends. В представленной пошаговой ролевой игре нужно управлять чемпионами из LoL (собирать отряд) и заниматься исследованием Билджвотера и Сумрачных островов в попытках раскрыть тайны «смертельно опасного чёрного тумана». Игра разработана студией Airship Syndicate, создавшей Battle Chasers и Darksiders, и оформлена знаменитым художником комиксов Джо Мадурейра в его стиле. На данный момент у неё в Steam есть 85 % положительных отзывов из 452 написанных.

Ruined King и Hextech Mayhem вышли на ПК, Nintendo Switch, PlayStation 4 и Xbox One. Консоли текущего поколения PlayStation 5 и Xbox Series X|S тоже представлены в качестве целевых платформ, но только по обратной совместимости.

В рамках мероприятия Riot Forge Showcase также были представлены две новые игры: Song of Nunu и Conv/rgence: A League of Legends Story. Первая — это увлекательное приключение от студии Tequila Works, предназначенное для одиночного прохождения. Оно должно будет рассказать историю героя League of Legends Нуну и его компаньона Виллумпа. Conv/rgence — 2D-платформер, за разработку которого отвечает студия Double Stallion. Оба проекта должны выйти в 2022 году.