Правда, две из трёх почти никому неизвестны.

Epic Games, которая несколько часов назад запустила в своём магазине недостойную отдельной (и уж тем более редакционной) новостной заметки раздачу специального набора для боевика Rogue Company, попутно поделилась информацией о том, какие проекты ждут игроков в качестве подарка уже на следующей неделе. Выяснилось, что Epic Games расщедрится сразу на три подарка — ими станут: Guild of Dungeoneering, Kid A Mnesia Exhibition и Never Alone (Kisima Ingitchuna).

реклама

Guild of Dungeoneering представляет собой пошаговый проект, посвящённый исследованиям подземелий и снабжённый карточной боевой системой наподобие Hearthstone. Kid A Mnesia Exhibition, в свою очередь, это исследовательский инди-проект, которому только предстоит появиться в Epic Games Store, и информации о котором на его страничке нет от слова «совсем».

анонсы и реклама 16 ядерник 12900KF дешево в Ситилинке RTX 3080 Gigabyte Gaming дешевле чем ты думаешь 10 ядерный i5 12600K со скидкой в Ситилинке <b>8 видов Alder Lake</b> в Регарде Крутая RTX 3070 Gigabyte Aorus дешево - смотри MSI RTX 3070 еще дешевле 12 ядерный i7 12700K в Ситилинке Z690 Gigabyte Aorus Pro с мегаскидкой в Ситилинке 10 ядерный i5 12600K со скидкой в Ситилинке <b>7 матплат Socket 1700<b> в Регарде от 16тр Дешевая Z690 Gigabyte в Ситилинке -35000р на RTX 3080 MSI Gaming

Ну и, наконец, Never Alone (Kisima Ingitchuna). Пожалуй, наиболее интересное предложение на следующей неделе. Это очаровательный платформер-головоломка, повествующий историю Нуны и Лисы, ищущих источник вечной метели, способной уничтожить весь их мир. Never Alone создавалась при содействии коренных народов Аляски и вышла в 2014 году, завоевав десятки наград «Игра года».