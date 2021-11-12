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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
На следующей неделе в Epic Games Store подарят сразу три игры
Правда, две из трёх почти никому неизвестны.
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Epic Games, которая несколько часов назад запустила в своём магазине недостойную отдельной (и уж тем более редакционной) новостной заметки раздачу специального набора для боевика Rogue Company, попутно поделилась информацией о том, какие проекты ждут игроков в качестве подарка уже на следующей неделе. Выяснилось, что Epic Games расщедрится сразу на три подарка — ими станут: Guild of Dungeoneering, Kid A Mnesia Exhibition и Never Alone (Kisima Ingitchuna).

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Guild of Dungeoneering представляет собой пошаговый проект, посвящённый исследованиям подземелий и снабжённый карточной боевой системой наподобие Hearthstone. Kid A Mnesia Exhibition, в свою очередь, это исследовательский инди-проект, которому только предстоит появиться в Epic Games Store, и информации о котором на его страничке нет от слова «совсем».

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Ну и, наконец, Never Alone (Kisima Ingitchuna). Пожалуй, наиболее интересное предложение на следующей неделе. Это очаровательный платформер-головоломка, повествующий историю Нуны и Лисы, ищущих источник вечной метели, способной уничтожить весь их мир. Never Alone создавалась при содействии коренных народов Аляски и вышла в 2014 году, завоевав десятки наград «Игра года».

#epic games #epic games store #never alone
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