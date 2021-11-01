После того как у Sony что-то «поменялось в консерватории», компания стала с гораздо большим уважением относиться к персональным компьютерам как к платформе для видеоигр. Перечень некогда PlayStation-эксклюзивов, которые теперь доступны или в ближайшее время станут доступны на PC, постоянно увеличивается на несколько наименований в год, и снижать темпы Sony не собирается. По крайней мере, если фанаты правильно интерпретировали изменения на Steam-странице издателя PlayStation Studios.
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Так, на соответствующей странице указано, что в распоряжении подразделения на текущий момент доступно ровно пятьдесят игр и дополнений к ним. Доступных к покупке и просмотру из них же — всего тридцать. Известно, что в следующем году в продажу на PC поступят God of War, а также Uncharted 4 вместе с самостоятельным дополнением Uncharted The Lost Legacy, что технически увеличивает количество игр PlayStation Studios до тридцати трёх. Что собой представляют ещё семнадцать «скрытых» проектов — собственно, и есть предмет обсуждения.
Согласно слухам, Sony готовит к выпуску на PC ещё как минимум The Last of Us и Sackboy A Big Adventure. В целом же внутренние студии Sony выпустили массу достойнейших эксклюзивов, которым отнюдь не помешает заглянуть на огонёк к PC-геймерам, тем более спустя многие годы после сбора всех «сливок».