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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Следующим лишившимся в пользу PC статуса PlayStation-эксклюзива проектом может стать Sackboy A Big Adventure
Но это уже не так интересно, как Uncharted 4 и God of War.
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В новую политику Sony входит постепенный выпуск своих некогда PlayStation-эксклюзивных проектов на PC. Компания осознаёт, что PC как игровая платформа за последние годы продемонстрировала резкий подъём, и вот, потихоньку выпускает на ней свои блокбастеры прошлых лет. Horizon Zero Dawn, Days Gone, Uncharted 4, God of War... И вот, похоже, в перспективе данный перечень пополнится ещё одним проектом; правда, куда менее популярным: Sackboy A Big Adventure, ответвлением франшизы LittleBigPlanet

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Утечка, отсылающая к данному проекту, была обнаружена сегодня на просторах сервиса SteamDB. В частности, внимательные пользователи зацепились за подпись «sumoqa» и кодовое название Marmalade. Подпись можно теоретически расшифровать как Sumo Quality Assurance — отдел контроля качества студии Sumo Digital, разработавшей Sackboy A Big Adventure. Кодовое «мармеладное» название же — действительно существовавшее кодовое название героини данной новостной заметки.

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Стоит отметить, что упоминание PC-версии Sackboy A Big Adventure уже всплывало в Сети после утечки огромного количества данных из базы «облачного» сервиса NVIDIA GeForce NOW. Хотя NVIDIA заявила, что в утечке упоминались в основном «возможные» видеоигры, но многие проекты из утечки за последние месяцы уже подтвердились, в частности, Grand Theft Auto The Trilogy The Definitive Edition. В общем, ждём и надеемся на лучшее.

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Следующим лишившимся в пользу PC статуса PlayStation-эксклюзива проектом может стать Sackboy A Big Adventure
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14:02
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