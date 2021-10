Голосовать можно до 5 ноября.

Издание GamesRadar обнародовало список номинантов для ежегодной церемонии награждения Golden Joystick Awards. Списки мы представим чуть ниже в этой же заметке, а пока напоминаем, что проголосовать за понравившуюся игру в каждой из 18 категорий может любой желающий. Сделать это важно до 5 ноября, организаторы мероприятия обещают обнародовать данные по победителям 23 ноября.

А теперь перейдём к номинациям.

Лучший сюжет Life is Strange: True Colours

Psychonauts 2

Wildermyth

12 Minutes

Chicory: A Colorful Tale

Tales of Arise

Лучший многопользовательский режим Deathloop

It Takes Two

Chivalry 2

Back 4 Blood

Valheim

NARAKA: BLADEPOINT

Лучший визуальный дизайн Ratchet & Clank: Rift Apart

Psychonauts 2

The Artful Escape

Little Nightmares 2

Hitman 3

Genesis Noir

Лучшая инди-игра Death's Door

Chicory: A Colorful Tale

Old World

Wildermyth

Bonfire Peaks

Sable

Студия года Io Interactive

Arkane

Housemarque

Double Fine

Capcom

Draknek & Friends

Лучшее дополнение Ghost of Tsushima: Iki Island

Final Fantasy 7 Remake: Episode Intermission

The Outer Worlds: Murder on Eridanos

Sims 4: Cottage Living

Super Mario: Bowser's Fury

DOOM Eternal: The Ancient Gods Part 2

Лучшая мобильная игра Clap Hanz Golf

Fantasian

Overboard!

Alba: A Wildlife Adventure

Cozy Grove

League of Legends: Wild Rift

Лучший звук Returnal

Jett: The Far Shore

Sable

Little Nightmares 2

Resident Evil Village

The Artful Escape

Лучшая актёрская игра Джейсон Келли — Кольт Ван из Deathloop

Эрика Мори — Алекс Чэнь из Life is Strange: True Colors

Мэгги Робертсон — леди Димитреску из Resident Evil Village

Озиома Акага — Джулианна Блейк из Deathloop

Дженнифер Хейл — Ривет из Ratchet and Clank: Rift Apart

Элайджа Вуд — Гристол/Ник из Psychonauts 2

Лучшее игровое сообщество Final Fantasy 14

No Man's Sky

Dreams

Monster Hunter Rise

Destiny 2

Magic: The Gathering Arena

Игра года для PC Wildermyth

Chivalry 2

Old World

Hitman 3

Pathfinder

The Forgotten City

Игра года PlayStation Returnal

Deathloop

Ratchet & Clank: Rift Apart

Resident Evil: Village

Death Stranding Director's Cut

Kena: Bridge Of Spirits

Игра года Xbox Lost Judgment

The Ascent

Psychonauts 2

Microsoft Flight Simulator

The Artful Escape

12 Minutes

Игра года Nintendo New Pokemon Snap

Neo: The World Ends with You

Monster Hunter Rise

Bravely Default 2

WarioWare: Get It Together

Metroid Dread

Лучшее игровое железо PS5

Xbox Series X

Xbox Series S

NVIDIA GeForce RTX 3080

Nintendo Switch OLED

WD_BLACK SN850 NVMe SSD

Лучшая поддерживаемая игра Apex Legends

Call of Duty: Warzone

Final Fantasy 14

Destiny 2

GTA Online

Genshin Impact

Fortnite

Tom Clancy's Rainbow Six Siege

Rocket League

Counter-Strike: Global Offensive

Самая ожидаемая игра God of War: Ragnarok

Horizon Forbidden West

Halo Infinite

Marvel's Midnight Suns

GTA V: Enhanced Edition

Skate 4

Elden Ring

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga

The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2

Pokemon Legends: Arceus

Starfield

Gotham Knights

Игра года Deathloop

Psychonauts 2

Resident Evil Village

Ratchet and Clank

Wildermyth

Hitman 3

The Forgotten City

It Takes Two

Metroid Dread

Mass Effect Legendary Edition

В прошлом году, напомним, игрой года стала The Last of US Part II. Она же стала безусловным фаворитом церемонии, завоевав множество наград по другим номинациям.