Четверг, вечер, Epic Games Store, раздача бесплатной игры. Геймеры выучили данную последовательность так, что уже от зубов отлетает, и вот, настала очередь забирать ещё один подарок. Сегодня EGS предлагает Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse и набор Epic для Paladins.
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Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse — весьма достойный, но уже пожилой проект, в котором нам в роли зомби необходимо попасть в вымышленный город Панчбоул образца 1959 года и творить полный беспредел. В своё время данная игрушка пользовалась спросом в узких геймерских кругах, ну а теперь пора эти круги «расширить».
Второй подарок — набор Epic для геройского боевика Paladins. В состав набора входят чемпионы Андроксус, Раум, Тайра и Инь, а также специальные крутые облики для каждого из них.
На следующей неделе подарок сменится на хоррор Among the Sleep.