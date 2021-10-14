Польская компания Archon собирается выпустить настольную игру по Heroes of Might and Magic III. Ранее эта команда уже выпускала «настолки» Dungeons & Lasers, Vanguards of War, LOAD и другие. Для работы над игрой по третьим «Героям» поляки заручились поддержкой украинской художницы Яны Венгеровой, хорошо известной в фанатском сообществе.
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Геймплей настольных Heroes of Might and Magic III будет включать в себя обязательный процесс по исследованию мира, разбитого на шестиугольные клетки. Неторопливые бои тоже обязательно будут.
Авторы собираются предоставить игрокам возможность исследовать один из трёх городов (Замок и Инферно точно будут), а для лучшего погружения в процесс выдадут 30 детализированных фигурок с героями.
Деньги на создание настольной игры по Heroes of Might and Magic III собираются собирать с помощью Kickstarter, запуск кампании запланирован на ноябрь 2022 года. Более подробно о задумке авторов можно прочитать вот здесь.