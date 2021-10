Деньги соберут через Kickstarter.

Польская компания Archon собирается выпустить настольную игру по Heroes of Might and Magic III. Ранее эта команда уже выпускала «настолки» Dungeons & Lasers, Vanguards of War, LOAD и другие. Для работы над игрой по третьим «Героям» поляки заручились поддержкой украинской художницы Яны Венгеровой, хорошо известной в фанатском сообществе.

реклама

Геймплей настольных Heroes of Might and Magic III будет включать в себя обязательный процесс по исследованию мира, разбитого на шестиугольные клетки. Неторопливые бои тоже обязательно будут.

Авторы собираются предоставить игрокам возможность исследовать один из трёх городов (Замок и Инферно точно будут), а для лучшего погружения в процесс выдадут 30 детализированных фигурок с героями.

анонсы и реклама RTX 3080 Gigabyte Gaming дешевле чем ты думаешь Мегаслив топовой 3070 Gigabyte Aorus дешевле любого Палит -43000р на Gigabyte Gaming 3080 - самая низкая цена Недорогая MSI RTX 3060 в Ситилинке RTX 3070 в Ситилинке намного дешевле чем везде -20000р на RTX 3070 Gigabyte Gaming - смотри цену -39 000р на MSI RTX 3080 Рухнула цена 3080 Ti - от 150 тр в XPERT.RU 12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза -35000р на RTX 3080 MSI Gaming В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде -17000р на RTX 3070 ASUS

Деньги на создание настольной игры по Heroes of Might and Magic III собираются собирать с помощью Kickstarter, запуск кампании запланирован на ноябрь 2022 года. Более подробно о задумке авторов можно прочитать вот здесь.