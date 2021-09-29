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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
В Overwatch появилось новое поле боя — правда, оно для режима Deathmatch
И радоваться здесь особо нечему.
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Для фанатов Overwatch не секрет, что игра уже непозволительно долгое время существует без нового контента, коим в условиях жанра являются новые поля боя, внутренние уникальные события и игровые персонажи. Ничего из этих трёх пунктов в Overwatch уже больше полутора лет не добавляют, исключением является разве что аркадный режим Deathmatch («Схватка», FFA, Free For All, каждый сам за себя). Вот и несколько часов назад Blizzard «порадовала» пользователей, внедрив в игру для данного режима соответствующее поле боя под названием «Малевенто».

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Карта выполнена в итальянском стиле и рассчитана именно на хаотичный режим Deathmatch: здесь нет типичного для Overwatch дизайна карт с узкими проходами, стимулирующими командное взаимодействие и размены суперспособностями — всё сосредоточено на индивидуальном отыгрыше и удобстве для перестрелок между игроками.

Учитывая, что многие используют режим «Схватки» как разминочный во время ожидания матчей в основных режимах, вышеуказанное нововведение можно с натяжкой назвать полезным и приятным.

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Как уверяют разработчики из Blizzard, дизайном карт для «Схватки» занимаются новые сотрудники, которых пока не допускают до карт для основных режимов. Напоминаем, что сейчас Blizzard вовсю трудится над Overwatch 2, который добавит сразу несколько новых героев, гигантскую пачку карт, в том числе и для нового базового режима «Натиск», и порадует переделками уже существующих персонажей. Релиз когда-нибудь в будущем, но поговаривают, что разработчики постараются уложиться до следующего лета.

#blizzard #overwatch
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