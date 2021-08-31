Градострой Surviving Mars получит дополнение с исследованием пещер и дальних рубежей Марса
Несмотря на то, что градостроительная стратегия Surviving Mars, посвящённая выживанию марсианской колонии, не снискала какого бы то ни было успеха, но это ни коим образом не отменяет планов разработчиков по снабжению игры дополнительным контентом. Сегодня коллектив Haemimont Games анонсировал новый аддон-расширение под названием Below and Beyond.
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Как нетрудно догадаться по названию, дополнение посвящено исследованию пещер и крупных подземных локаций, на которых точно можно найти что-нибудь интересное — например, ценные ресурсы. Важно помнить, однако, что возводимые вами подземные сооружения необходимо укреплять; в противном случае, велик риск обвалов и иных неприятных и разрушительных природных явлений.
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Появятся новые технологии, дополнительные задания, апгрейды, возможность добывать ресурсы на астероидах; в общем, геймплейных механик в Surviving Mars станет больше, а это всегда плюс. Релиз дополнения Below and Beyond — уже 7 сентября.
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