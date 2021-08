Разработчики из Gearbox Software не забыли о том, что их весёлый и красочный экшен Borderlands 3 отмечает двухлетие. По такому случаю, в клиенте игры начались особые празднования.

Начнём с того, что разработчики вернули серию мини-событий Loot the Universe, которая провоцирует игроков на сбор «лута» по разным планетам. Каждую неделю планеты Borderlands 3 по очереди будут становиться клондайком для выпадающего лута. Причём, отдельные виды легендарных предметов получили повышенный шанс выпадания в одной из зон планеты. Соответствующее расписание уже имеется:

Первая неделя, Пандора. Пройдёт с 12 по 19 августа;

Вторая неделя, Прометея. Пройдет с 19 по 26 августа;

Третья неделя, Иден-6. Пройдёт с 26 августа по 2 сентября;

Четвёртая неделя, Некротафейо. Пройдёт со 2 по 9 сентября.

После завершения цепочки мини-событий Loot the Universe в клиенте Borderlands 3 должны появиться ещё два небольших события. Show Me the Eridium — провоцирует выпадение повышенного количества эридия и открывает скидки на предметы за эридий. Событие Mayhem Made Mild открывает лёгкие модификаторы для режима Mayhem.

Мини-события Mayhem Made Mild и Show Me the Eridium должны пройти в период с 9 по 16 сентября. Годовщина Borderlands 3 должна случиться ровно через месяц, 13 сентября. Именно на этот день у разработчиков припасено ещё несколько сюрпризов для игроков, о которых станет известно позже.