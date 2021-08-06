Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

В GOG стартовала раздача Syndicate Wars, Syndicate Plus и Ultima Underworld 1+2

Старички оценят этот аттракцион неслыханной щедрости.
+
Обвал цен: RTX 3060 уже дороже 50 тр
Дешевая 3060 Ti MSI в Ситилинке

В конце июня древние проекты Syndicate Wars, Syndicate Plus и Ultima Underworld 1+2 по требованию правообладателя (сейчас это Electronic Arts) были по какой-то оставшейся без объяснения причине изъяты из продажи в GOG. Видимо, это было сделано исключительно для того, чтобы затем, спустя всего полтора месяца, все эти игры столь же необъяснимо вернулись на своё место, да ещё и в формате подарка в вечное пользование.

реклама

анонсы и реклама
Оч дешевая 3070 в Регарде по цене 3060 Ti
Самая дешевая 3060, дешевле нет нигде
-25% на RTX 3060 Ti за неделю в Ситилинке
3070 Ti MSI Gaming - цена упала на порядок
3090 дешево в XPERT.RU
3070 Ti дешевле 100тр, цена вдвое снижена с анонса
<b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU

Всё верно: все желающие могут проследовать в GOG и забрать там Syndicate Wars, Syndicate Plus и сборник Ultima Underworld 1+2, состоящий из Ultima Underworld The Stygian Abyss и Ultima Underworld II Labyrinth of Worlds.

Все эти проекты находятся в почтенном возрасте: самой молодой из указанных выше игр уже 25 лет. Что, впрочем, не делает их плохими; даже наоборот — для своего времени это прекрасные игры, но статуса культовых они не заслужили.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

gog.com gog
предыдущая новость
следующая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Долгожданные Psychonauts 2 от автора Grim Fandango и Brütal Legend ушли «на золото»
+
В GOG стартовала раздача Syndicate Wars, Syndicate Plus и Ultima Underworld 1+2
+
СМИ: Activision опровергла существование ремастера Call of Duty Modern Warfare 3
1
Психологический хоррор The Medium готовится к выходу на PS5, разработчики показали особенности версии
1
Дизельпанк-стратегия Iron Harvest появится на консолях до конца года
1
Авторы ремейка Dead Space не планируют переносить весь контент из оригинала — устаревшие механики оставят «за бортом»
5
Открытая «бета» кооперативного зомби-боевика Back 4 Blood пользуется огромной популярностью в Steam
1

Интересные материалы

Ретроклокинг: забытый итальянский процессор Genesys B52 MMX CPU
31 июля 2021 60
Assassin's Creed Odissey и Assassin's Creed Valhalla: тестирование актуальных процессоров
29 июля 2021 40
Тестирование процессора Ryzen 7 5800Х в актуальных играх
25 июля 2021 59
Обзор приложения для видеомонтажа Wonderhare Filmora
27 июля 2021 24
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix LC GeForce RTX 3080 Ti
28 июля 2021 24
Битва процессоров: Core i7-7700К VS Ryzen 7 1700X
4 августа 2021 32

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

20 утверждений-мифов о смартфонах, в которых уверены многие
75
Стоит ли покупать б/у видеокарту в разгар майнинг бума 2021
68
Деньги вперед: главные игры августа 2021 года
23
Битва игровых компьютеров: Core i7-7700K & GeForce GTX 1070 VS Ryzen 7 1700X & Radeon RX Vega 56
23
Лучшие программы для создания скриншотов и аддоны браузеров сохраняющие всю веб-страницу
12
Far Cry New Dawn: тестирование актуальных видеокарт и процессоров
14

Сейчас обсуждают

senseless
21:19
Забавно, что там ремастерить вообще? Ещё с десяток длц добавить с более конским ценником?)
СМИ: Activision опровергла существование ремастера Call of Duty Modern Warfare 3
Appengamer
21:19
Типа если есть такоц проц, то можно карту менять, а не проц, чтобы добрать фпсиков
Битва игровых компьютеров: Core i7-7700K & GeForce GTX 1070 VS Ryzen 7 1700X & Radeon RX Vega 56
Сыгындырдык Ийдыкдырдынов
21:19
Ахаха, тебе бы, домашнему растению, про уровни развития рассуждать)С какой тюряги, что за ху**ню ты несешь? Какой конструутивный разговор с майнером может быть? Я искренне жалею, что вас защищает УК Р...
Майнер обнаружил способ взлома GeForce RTX 3060 LHR, но NVIDIA опровергла такую возможность
Semёnov
21:15
Ну хоть от БП тянет меньше.
Рекомендации по пиковому току процессоров Intel Alder Lake увеличились
Сергей Моськин
21:13
Это у нас такие цены, в Европе близкие к рекомендованным.
Процессоры AMD Ryzen 5000G стали лидерами в статистике продаж немецкого магазина Mindfactory
Kknewkles Wildwision
21:07
"Даже сотни миллиардов долларов хватило бы на полное искоренение бедности, болезней и решения всех экономических проблем землян" Я даже залогинился в сраном ФБ чтобы спросить - _чего Ъ?_ Парень, ты на...
Илон Маск получил самую большую зарплату в истории $6.6 млрд, что в 26 раз больше, чем глава Apple
RunningXWild
21:05
Я еще слава богу при памяти, брать кусок текстолита за такие деньги, с учетом, что это далеко не самая необходимая вещь.
Видеокарты NVIDIA GeForce RTX 30 медленно, но уверенно дешевеют в Европе
1injener
21:05
Тесты давно есть, гавно а не процессоры, по текущим ценам
Процессоры AMD Ryzen 5000G стали лидерами в статистике продаж немецкого магазина Mindfactory
Tick007
21:04
В России покупка вообще бессмысленна. 19000 за 5600G - да, есть право включить в шортлист к покупке, лучше 15-17. За 29 - безумие.
Процессоры AMD Ryzen 5000G стали лидерами в статистике продаж немецкого магазина Mindfactory
BorealSine
21:00
10850к , топ за свои деньги сейчас.
Far Cry New Dawn: тестирование актуальных видеокарт и процессоров
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем