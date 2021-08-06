В GOG стартовала раздача Syndicate Wars, Syndicate Plus и Ultima Underworld 1+2
В конце июня древние проекты Syndicate Wars, Syndicate Plus и Ultima Underworld 1+2 по требованию правообладателя (сейчас это Electronic Arts) были по какой-то оставшейся без объяснения причине изъяты из продажи в GOG. Видимо, это было сделано исключительно для того, чтобы затем, спустя всего полтора месяца, все эти игры столь же необъяснимо вернулись на своё место, да ещё и в формате подарка в вечное пользование.
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Всё верно: все желающие могут проследовать в GOG и забрать там Syndicate Wars, Syndicate Plus и сборник Ultima Underworld 1+2, состоящий из Ultima Underworld The Stygian Abyss и Ultima Underworld II Labyrinth of Worlds.
Все эти проекты находятся в почтенном возрасте: самой молодой из указанных выше игр уже 25 лет. Что, впрочем, не делает их плохими; даже наоборот — для своего времени это прекрасные игры, но статуса культовых они не заслужили.
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