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Финансовый отчёт Electronic Arts: выручка выше ожидаемой, успехи Apex Legends и Mass Effect Legendary Edition

Но по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выручка немного сократилась.
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Electronic Arts пусть и позже многих, но всё же опубликовала отчёт за первый квартал 2021/2022 финансового года. Как и следовало ожидать, у компании всё в порядке: и хотя выручка за отчётный период оказалась выше запланированной, но в целом по сравнению с аналогичным отчётным периодом прошлого года она немного сократилась. Объясняется это достаточно легко: колоссальный «буст», который игровой индустрии дала пандемия, уже на излёте, да и население в проводящих более жёсткую политику вакцинации (и по совместительству в наиболее платёжеспособных) государствах уже потихоньку возвращается к привычной жизни.

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Выручка Electronic Arts за квартал составила $1,55 млрд, из которых $1,2 млрд — это выручка с микротранзакций, продаж дополнительного контента, а также всего того, с чем принято ассоциировать игры-сервисы. Продажи премиальных (платных) игр тем временем рухнули почти на 1/5, и если бы не достойные продажи Mass Effect Legendary Edition, то статистика в этом плане была бы ещё более печальной.

Apex Legends продолжает демонстрировать востребованность: к девятому игровому сезону среднее число активных игроков в неделю превышало 13 миллионов человек. Electronic Arts с оптимизмом смотрит на грядущий релиз Battlefield 2042: по крайней мере, ажиотаж вокруг игры был огромен — проект стал самым обсуждаемым в первом месяце лета. Также была затронута тема успеха Star Wars Jedi Fallen Order и её дальнейшего развития.

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Издательство продолжит идти в ногу со временем и вкладывать больше ресурсов в развитие игр для мобильных устройств. Пока что, однако, без конкретики. Бросать одиночные игры EA не планирует: будут выходить новые Need for Speed, создаётся ремейк Dead Space, продолжается поддержка The Sims 4.

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