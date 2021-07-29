World of Tanks является самой популярной игрой у россиян в возрасте от 24 до 64 лет
Wargaming совместно с аналитической компанией Global Web Index провела исследование с целью определить, какие игры пользуются наибольшей популярностью у жителей России. Параллельно с этим были установлены отличия в предпочтениях по сравнению с глобальным рынком.
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Сразу отметим, что в опросе принимали участие пользователи от шестнадцати до шестидесяти четырёх лет. Им предлагалось выбрать из почти семидесяти игровых серий и франшиз только те, которые они запускали за последние двенадцать месяцев. В результате Wargaming и Global Web Index установили, что самым востребованным среди жителей России проектом стал World of Tanks — не нуждающийся в представлении онлайн-экшен про танки, разработкой и поддержкой которого занимается та самая Wargaming.
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Следом за World of Tanks последовала Need for Speed, на третьем месте обосновалась Minecraft. В мире топ-3 популярных франшиз выглядит следующим образом: Call of Duty, PUBG и FIFA.
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В дополнение к этому была опубликована информация по пользующимся популярностью проектам у российских игроков в зависимости от возрастных групп. Всего групп представлено четыре, в трёх из них (от 24 лет и выше) доминирует World of Tanks. А вот среди так называемых «зумеров» на первом месте числится The Sims, а World of Tanks обосновалась только на седьмом месте.
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