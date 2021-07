Wargaming совместно с аналитической компанией Global Web Index провела исследование с целью определить, какие игры пользуются наибольшей популярностью у жителей России. Параллельно с этим были установлены отличия в предпочтениях по сравнению с глобальным рынком.

реклама

анонсы и реклама Самая дешевая 3060, дешевле нет нигде -25% на RTX 3060 Ti за неделю в Ситилинке 3080 LHR мегадешево в Регарде -125 000р на Gigabyte RTX 3080 в Ситилинке -54 000р на RTX 3080 Ti Gigabyte Gaming <b>В полтора раза упала цена</b> 75" 7680 x 4320 Samsung -27 000р на 18Tb WD <b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU

Сразу отметим, что в опросе принимали участие пользователи от шестнадцати до шестидесяти четырёх лет. Им предлагалось выбрать из почти семидесяти игровых серий и франшиз только те, которые они запускали за последние двенадцать месяцев. В результате Wargaming и Global Web Index установили, что самым востребованным среди жителей России проектом стал World of Tanks — не нуждающийся в представлении онлайн-экшен про танки, разработкой и поддержкой которого занимается та самая Wargaming.

реклама

Следом за World of Tanks последовала Need for Speed, на третьем месте обосновалась Minecraft. В мире топ-3 популярных франшиз выглядит следующим образом: Call of Duty, PUBG и FIFA.

реклама

В дополнение к этому была опубликована информация по пользующимся популярностью проектам у российских игроков в зависимости от возрастных групп. Всего групп представлено четыре, в трёх из них (от 24 лет и выше) доминирует World of Tanks. А вот среди так называемых «зумеров» на первом месте числится The Sims, а World of Tanks обосновалась только на седьмом месте.