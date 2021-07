На сайте студии Naughty Dog, которую мы знаем по игровым сериям Uncharted и The Last of Us, появилась вакансия сценариста. В описании к соответствующей заметке указывается, что опытный автор должен будет оказывать разработчикам помощь в создании «уникальных историй, которые фокусируются на персонажах». Кандидату придётся писать диалоги для геймплея и катсцен, а также заниматься созданием «нарративного контента».

реклама

анонсы и реклама Самая дешевая 3060 в Ситилинке, дешевле нет нигде 3070 Ti дешевле 100тр, цена вдвое снижена с анонса -85 000р на 3070: новый обвал цен на видеокарты -76 000р на 3080 Gigabyte в Ситилинке В ДВА раза подешевел 10Tb Seagate -90 000р на MSI RTX 3080 в Ситилинке <b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU -44 000р на 14Tb Seagate <b>Более чем в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b> -21 000р на 8Tb Seagate в Ситилинке

У игрового сообщества сразу появилось предположение о том, что Naughty Dog ищет сценариста для новой игры по уже знакомым нам сериям. Всё потому, что в описании к вакансии также указывается, что будущий сценарист должен быть знаком с проектами Naughty Dog, хотя бы, на базовом уровне.