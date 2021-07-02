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Naughty Dog ищет сценариста для новой сюжетной игры

Проект будет принадлежать уже известным сериям студии.
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На сайте студии Naughty Dog, которую мы знаем по игровым сериям Uncharted и The Last of Us, появилась вакансия сценариста. В описании к соответствующей заметке указывается, что опытный автор должен будет оказывать разработчикам помощь в создании «уникальных историй, которые фокусируются на персонажах». Кандидату придётся писать диалоги для геймплея и катсцен, а также заниматься созданием «нарративного контента».

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У игрового сообщества сразу появилось предположение о том, что Naughty Dog ищет сценариста для новой игры по уже знакомым нам сериям. Всё потому, что в описании к вакансии также указывается, что будущий сценарист должен быть знаком с проектами Naughty Dog, хотя бы, на базовом уровне.

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