Naughty Dog ищет сценариста для новой сюжетной игры
На сайте студии Naughty Dog, которую мы знаем по игровым сериям Uncharted и The Last of Us, появилась вакансия сценариста. В описании к соответствующей заметке указывается, что опытный автор должен будет оказывать разработчикам помощь в создании «уникальных историй, которые фокусируются на персонажах». Кандидату придётся писать диалоги для геймплея и катсцен, а также заниматься созданием «нарративного контента».
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У игрового сообщества сразу появилось предположение о том, что Naughty Dog ищет сценариста для новой игры по уже знакомым нам сериям. Всё потому, что в описании к вакансии также указывается, что будущий сценарист должен быть знаком с проектами Naughty Dog, хотя бы, на базовом уровне.
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