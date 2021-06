Экшен Bloodborne уже много лет является несбыточной мечтой PC-геймеров. С годами надежд больше не становится, поэтому единственным выходом для игроков остаётся PlayStation Now — «облачный» сервис Sony, позволяющий воспроизводить популярные игры. И вот, сегодня Sony поделилась статистикой востребованности игр в своём «облаке».

Результаты оказались вполне ожидаемыми. На PC (в порядке убывания) самыми востребованными в PlayStation Now играми за период с 1 марта по 1 июня этого года стали: Bloodborne, Horizon Zero Dawn, The Last of Us, Marvel’s Avengers и Detroit Become Human. На консолях ситуация отличается: Marvel’s Avengers, Horizon Zero Dawn, Call of Duty Black Ops III, F1 2020 и WWE 2K19.

Стоит отметить, что сервис PlayStation Now доступен далеко не во всех государствах. В России, например, его нет и пока, судя по всему, не предвидится.

По слухам, стати, в обозримой перспективе в продажу поступит масштабный ремастер Bloodborne для PlayStation 5 и PC. Хотя источник слуха сравнительно проверенный, воспринимать информацию всё же следует со скептицизмом.