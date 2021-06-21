Инсайдер: в разработке находится «амбициозный» ремастер Bloodborne для PS5 и PC
Слухи и домыслы касательно Bloodborne последнее время появляются словно грибы после дождя. На днях инсайдеры рапортовали, что в стенах FromSoftware помимо Elden Ring готовится духовный наследник Bloodborne, теперь же сообщается о подготовке ремастера «оригинала» для платформ PlayStation 5 и PC.
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Информацией о ремастере поделился французский инсайдер SoulsHunt, который уже заслужил какую-никакую, но репутацию, «слив» в Сеть сведения о впоследствии официально анонсированной Stranger of Paradise Final Fantasy Origin. По сведениям SoulsHunt’а, за ремастер Bloodborne отвечает некая сторонняя студия, и выйти обновлённая версия проекта должна до конца года на PlayStation 5, а спустя некоторое время — на PC. Таким образом, PC-игроки смогут впервые отправиться в мрачный мир Bloodborne своими глазами, а не посредством «прохождений на YouTube».
Сообщается, что ремастер будет «амбициозным» и предоставит не просто повышение разрешения и частоты кадров до 4K и 60 fps соответственно. Безусловно, относиться к подобным слухам, пусть даже и от относительно доверенных источников, следует со здоровым скептицизмом. С другой стороны, новая политика Sony, по которой её популярные игры прошлых лет всё же добираются до персональных компьютеров, вполне может распространяться и на Bloodborne.
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