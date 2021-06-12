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Российский PS Store поднял цены на ремастер-версию The Last of Us и Days Gone

Плюс пару сотен рублей, здравствуйте!
+
RTX 3070 Ti в Ситилинке
Еще одна RTX 3070 Ti по сниженной цене
<b>RTX 3070 Ti в Регарде</b> дешевле всех
<b>RTX 3080 Ti дешевле чем 3070 не Ti на 30 000р</b>
-45 000р на RTX 3080 Ti Gigabyte Gaming
-30 000р на RTX 3070 в Ситилинке

В российском PS Store случилось внезапное поднятие цен на несколько игр, среди которых оказались ремастер-версия The Last of Us и Days Gone. Осмелимся в данной ситуации сослаться на данные агрегатора Psprices, по его данным поднятие случилось именно сегодня, 12 июня.

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-25 000р на 3070 ASUS в Ситилинке
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3080 Ti в Ситилинке намного дешевле чем 3080
-22 000р на 6Tb WD Red Plus в Ситилинке
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-50 000р на 6900XT - цены пошли вниз

Так, теперь Days Gone стоит 4999 рублей, а ещё вчера её можно было купить за 4499 рублей. Изменение цен произошло в отношении The Last of Us (с 1199 до 1429 рублей). Напомним, в апреле такой же трюк с повышением цен произошёл в отношении второй части TLOU.

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Причины поднятия цен не указываются, комментариев от Sony пока нет. Но в случае с Days Gone всегда можно обратиться к Steam-версии — дешевле выйдет.

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Михаил
21:46
Обзор есть а где старт продаж с нормальным завозом карт? Ну и вопрос почему в наших сетях на все карты цены повышены, не зависимо от кого они произведены? Так ведь не бывает? Ценник больше чем у консо...
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Олег Смирнов
21:44
Дороже и нахер не нужна.
GeForce RTX 3080 Ti в России уже стоит дешевле, чем GeForce RTX 3070
Денис Воронцов
21:42
Вложения в себя. Вот я вложил в свои знания около 300+ тыс, институт, англ. язык, курсы майкрософт. Сейчас моя зп как инженера проектировщика баз данных 170 тыс. Как думаешь, отбил ли я затраты?
Защита от майнинга у RTX 3070Ti тоже бесполезна - карта зарабатывает до 5$ в день на ERGO, RVN и CFX
Renegade1979
21:42
Мокшанский э пидер мис!
Dailymail: ученые в США исследуют утраченную возможность людей к регенерации частей тела
Денис Воронцов
21:41
80? Я купил 3070 за 48, а 3080 была 56, жалею что не взял))) Уже и не так дорого кажется
Защита от майнинга у RTX 3070Ti тоже бесполезна - карта зарабатывает до 5$ в день на ERGO, RVN и CFX
Андрей Маликов
21:40
тогда эту технологию прикроют (тут кучу бабок тратят на популяризацию смартфонов, чтоб человек был замкнут в 7 дюймах)
Dailymail: ученые в США исследуют утраченную возможность людей к регенерации частей тела
Денис Воронцов
21:39
то что не выпускает продукт уже пирамида. Представим что все начнут майнить, а производить кто будет? Вот вот
Защита от майнинга у RTX 3070Ti тоже бесполезна - карта зарабатывает до 5$ в день на ERGO, RVN и CFX
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