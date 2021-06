В российском PS Store случилось внезапное поднятие цен на несколько игр, среди которых оказались ремастер-версия The Last of Us и Days Gone. Осмелимся в данной ситуации сослаться на данные агрегатора Psprices, по его данным поднятие случилось именно сегодня, 12 июня.

Так, теперь Days Gone стоит 4999 рублей, а ещё вчера её можно было купить за 4499 рублей. Изменение цен произошло в отношении The Last of Us (с 1199 до 1429 рублей). Напомним, в апреле такой же трюк с повышением цен произошёл в отношении второй части TLOU.

Причины поднятия цен не указываются, комментариев от Sony пока нет. Но в случае с Days Gone всегда можно обратиться к Steam-версии — дешевле выйдет.