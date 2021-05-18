No Man’s Sky скоро получит поддержку NVIDIA DLSS: частота кадров увеличится до двух раз
Космосим No Man’s Sky продолжает постоянно совершенствоваться, наглядно демонстрируя, что из любой передряги всегда есть выход. Сегодня руководитель студии Hello Games Шон Мюррей в своём официальном Twitter-аккаунте сообщил о том, что игра вскоре получит поддержку технологии «умного» сглаживания NVIDIA DLSS (Deep Learning Super Sampling).
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Как пишет Мюррей, благодаря DLSS внешний вид No Man’s Sky станет ещё привлекательнее, а частота кадров при этом увеличится до двух раз. А чтобы не быть голословными, разработчики даже опубликовали специальный видеоролик, в котором демонстрируют работу No Man’s Sky с включённой и выключенной технологией DLSS. Разница, что называется, не может быть незамеченной. Примечательно, что DLSS также будет активна и в VR-версии No Man’s Sky, где её особенности ввиду большей требовательности к вычислительным ресурсам наиболее важны.
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В целом в мае этого года DLSS также добавят в Everspace 2, Amid Evil, Aron’s Adventure, Redout: Space Assault, Scavengers и Wrench.
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