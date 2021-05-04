Blizzard судится с Fox из-за мультсериала с собакой по кличке Diablo
Как передаёт издание GameInformer, компания Blizzard Entertainment подала в суд на компанию Fox, которая намеревается 31 мая выпустить в эфир анимационный сериал под названием HouseBroken про очеловеченных зверушек. Один из персонажей мультсериала — пёсик по кличке Diablo, и Blizzard, которая владеет одноимённой торговой маркой, это не понравилось.
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Компания утверждает, что давно является владелицей прав на торговую марку Diablo, и под данным названием вышло несколько очень успешных продуктов. Всё бы ничего, но Fox планирует использовать имя мультипликационного пса в сопутствующих товарах вроде корма для собак, мисок и тому подобного, и Blizzard вполне закономерно считает, что подобная практика может нанести ущерб её продуктам вследствие «нежелательного внимания СМИ».
С одной стороны, претензию Blizzard можно понять, поскольку Diablo в первую очередь ассоциируется именно с одноимёнными играми. С другой стороны, «diablo» — это всего лишь «дьявол» в переводе с испанского. То есть, слово, которое применяется в обиходе. Кто прав, кто виноват, и придётся ли Fox менять кличку одного из главных персонажей грядущего мультсериала, выяснится по итогам суда.
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