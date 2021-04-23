Облачный игровой сервис PlayStation Now переведут на разрешение 1080p в течение нескольких недель
Sony всерьёз планирует развивать свой облачный игровой сервис PlayStation Now — неспроста же его переводят на разрешение 1080p. Данный важный технический апгрейд должна пройти в несколько этапов, первый стартует уже на следующей неделе. А до настоящего момента пользователи игрового «облака» от Sony довольствовались скромными 720p. PlayStation Now будут переводить на 1080p на протяжении нескольких недель в Европе, США, Японии и Канаде. Именно в этих регионах сервис уже запущен и работает. Как вы понимаете, России здесь нет по простой причине — PS Now у нас официально никак не представлен.
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Сейчас PlayStation Now имеет в своей библиотеке более 800 игр для PS2, PS3 и PS4. Их можно запускать на PC, PS5 и PS4.
Также отметим, что у компании Microsoft давно имеется в разработке и поддержке конкурентный продукт — xCloud. И, какое совпадение, редмондцы сейчас тоже тестируют поддержку 1080p.
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