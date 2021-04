Известный игровой журналист и инсайдер Джейсон Шрайер в интервью Бену Хэнсону рассказал, что ремейк Star Wars: Knights of the Old Republic разрабатывает студия Aspyr Media. До сегодняшнего дня журналист лишь косвенно давал понять, что производством игры занимается не самая известная студия.

Самый главный момент из интервью выяснился в отношении компании Electronic Arts. Оказывается, она не участвует в создании ремейка Knights of the Old Republic — про это говорил ещё в начале года другой инсайдер и ведущий подкаста Bespin Bulletin.

Если говорить о компании Aspyr Media, то она отметилась как компания, занимающаяся портированием игровых проектов. Ранее Aspyr трудилась над выпуском обеих частей KotOR на мобильных платформах, портированием Star Wars: Republic Commando на PS4 и Switch тоже она занималась.

Напомним, оригинальная Star Wars: Knights of the Old Republic вышла в далёком 2003 году, её разработкой занималась студия BioWare.