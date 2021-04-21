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Ремейк Star Wars: Knights of the Old Republic разрабатывает студия, ранее выпустившая проект на мобильных платформах

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Известный игровой журналист и инсайдер Джейсон Шрайер в интервью Бену Хэнсону рассказал, что ремейк Star Wars: Knights of the Old Republic разрабатывает студия Aspyr Media. До сегодняшнего дня журналист лишь косвенно давал понять, что производством игры занимается не самая известная студия.

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Самый главный момент из интервью выяснился в отношении компании Electronic Arts. Оказывается, она не участвует в создании ремейка Knights of the Old Republic — про это говорил ещё в начале года другой инсайдер и ведущий подкаста Bespin Bulletin.

Если говорить о компании Aspyr Media, то она отметилась как компания, занимающаяся портированием игровых проектов. Ранее Aspyr трудилась над выпуском обеих частей KotOR на мобильных платформах, портированием Star Wars: Republic Commando на PS4 и Switch тоже она занималась.

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Напомним, оригинальная Star Wars: Knights of the Old Republic вышла в далёком 2003 году, её разработкой занималась студия BioWare.

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