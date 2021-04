The Elder Scrolls Online успешно существует вот уже семь лет, во многом снижая необходимость в релизе шестой номерной «синглплеерной» части «Свитков». Как известно, в этом году в The Elder Scrolls Online распахнулись «Врата Обливиона», а первого июня состоится релиз самой крупной контентной добавки в этом году — главы «Чёрный лес» (или Blackwood в оригинале). По такому случаю разработчики из ZeniMax Online решили, что имеет смысл привлечь к проекту внимание потенциальных новых игроков, поэтому со вчерашнего вечера и вплоть до 13 апреля The Elder Scrolls Online доступна бесплатно.

Во временно бесплатной версии The Elder Scrolls Online игроки получат доступ к базовому контенту, а также к локации Вварденфелл (часть главы «Морровинд»). Кроме того, игроки смогут начать приключение во «Вратах Обливиона», пройдя пролог предстоящей главы «Чёрный Лес». Параллельно с бесплатным доступом на The Elder Scrolls Online также действует скидка: в Steam, например, игру до 15 апреля можно будет приобрести за 40 % от её номинальной стоимости, или всего за 319 рублей.

Наконец, сегодня в 17:00 по московскому времени ZeniMax приглашает игроков на празднование седьмой годовщины со дня выхода The Elder Scrolls Online. Игроков ждут подарки, удвоенное получение опыта и масса дополнительных активностей, подробнее с которыми можно ознакомиться на официальном сайте проекта.

Напомним также, что ZeniMax назначила на 8 июня релиз «нативных» версий The Elder Scrolls Online для PlayStation 5 и Xbox One. Заявлено наличие текстур высокого разрешения, улучшенные отражения, глобальное освещение, увеличенная дальность прорисовки, а также стандартные для современных консолей режимы «качество» и «производительность».