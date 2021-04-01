Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

The Elder Scrolls Online стала бесплатной на две недели

Популярный проект временно станет ещё более востребованным.
+
День Геймера в Ситилинке. Скидки до 45% на геймерское
Много RTX 6700XT поступило в продажу
Преодолен дефицит RTX 3060 - смотри цены

The Elder Scrolls Online успешно существует вот уже семь лет, во многом снижая необходимость в релизе шестой номерной «синглплеерной» части «Свитков». Как известно, в этом году в The Elder Scrolls Online распахнулись «Врата Обливиона», а первого июня состоится релиз самой крупной контентной добавки в этом году — главы «Чёрный лес» (или Blackwood в оригинале). По такому случаю разработчики из ZeniMax Online решили, что имеет смысл привлечь к проекту внимание потенциальных новых игроков, поэтому со вчерашнего вечера и вплоть до 13 апреля The Elder Scrolls Online доступна бесплатно.

реклама

анонсы и реклама
Массовое поступление RTX 3080 - кучи плат
<b>Массовое снижение цен на все</b> RTX 3070 в Ситилинке
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
6700XT в Ситилинке - смотри цену
4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде
RTX 3060 стала всего чуть дороже чем 2060

Во временно бесплатной версии The Elder Scrolls Online игроки получат доступ к базовому контенту, а также к локации Вварденфелл (часть главы «Морровинд»). Кроме того, игроки смогут начать приключение во «Вратах Обливиона», пройдя пролог предстоящей главы «Чёрный Лес». Параллельно с бесплатным доступом на The Elder Scrolls Online также действует скидка: в Steam, например, игру до 15 апреля можно будет приобрести за 40 % от её номинальной стоимости, или всего за 319 рублей.

Наконец, сегодня в 17:00 по московскому времени ZeniMax приглашает игроков на празднование седьмой годовщины со дня выхода The Elder Scrolls Online. Игроков ждут подарки, удвоенное получение опыта и масса дополнительных активностей, подробнее с которыми можно ознакомиться на официальном сайте проекта.

реклама

Напомним также, что ZeniMax назначила на 8 июня релиз «нативных» версий The Elder Scrolls Online для PlayStation 5 и Xbox One. Заявлено наличие текстур высокого разрешения, улучшенные отражения, глобальное освещение, увеличенная дальность прорисовки, а также стандартные для современных консолей режимы «качество» и «производительность».

Оценитe материал
рейтинг: 1.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

bethesda softworks the elder scrolls online zenimax online
предыдущая новость
следующая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Нож, чтобы резать батон: авторы S.T.A.L.K.E.R. 2 опубликовали шуточный видеоролик с демонстрацией холодного оружия
+
The Elder Scrolls Online стала бесплатной на две недели
+
Обновлённый браузер Edge для Xbox позволяет запускать на консоли Discord, Stadia и даже Microsoft Office
+
Творческий руководитель ремейка Demon’s Souls объявил об уходе из Sony после 24 лет работы
+
Dontnod до конца 2025 года планирует выпустить пять новых игровых проектов
+
Набор платных DLC для Cyberpunk 2077 может стоить $14,99 (дополнено)
+
Борис Ельцин станет новым лидером России в Sid Meier’s Civilization VI
+

Интересные материалы

Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR4-3600 Patriot Viper Steel RGB PVSR432G360C0K объемом 32 Гбайт
20 марта 2021 38
Битва процессоров: Core i3-10100F VS Ryzen 3 3100 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
23 марта 2021 25

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Вы не заряжаете свои флешки и SSD диски, а зря
+
Обзор и тестирование процессоров Intel Core i9-11900K и Core i5-11600K
+
Битва игровых компьютеров: Core i7-10700F & GeForce RTX 2070 VS Ryzen 7 3700X & Radeon RX 5700
+
Делаем быструю игровую сборку Windows 10 Pro 20H2 за полчаса, стараясь догнать Windows 10 LTSC
+
Обзор FIFA Online 4 - бесплатная FIFA для ПК
+
Выясняем, как сильно трассировка лучей снижает FPS на видеокартах AMD в патче 1.2 для Cyberpunk 2077
+
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix Z590-E Gaming WiFi
+
Мошенники против майнеров – как не потерять криптовалюту, доверяя настройку ПК мастеру из телефона
+
Кошмары на улице Acer - впечатления от игрового ноутбука Nitro AN515-55 и оптимизация его работы
+
Будущее уже наступило или уже почти: пора взглянуть на него поближе
+

Сейчас обсуждают

Игорь Бурцев
07:45
у ведьмака 3 не было защиты, но при этом ее покупали пачками. Если игра качественная то за нее и заплатить не грех, а вот если шлак и стоит при этом 4-5к то тут только торрент
Хакерша 0xEMPRESS смогла взломать Forza Horizon 4
warmuza
07:42
Терпентий готовится к голодным временам.
Сборка на GeForce GTX 1660 Super, показывающая, что игровой компьютер в 2021 году стал роскошью
Сергей Курамшин
07:37
А че температуры слабо было показать?) Интересное соглашение у всех новостных порталов с АМД... Никто почти температуры не показывает. Те самые 70-80 градусов в нагрузке на кастомной водянке.
В руках оверклокера: Ryzen 7 5800X vs Intel Core i9 11900K
DarkShaman
07:35
Какое-нибудь практическое применение этим портянкам текста для рядового юзера имеется ? "Несмотря на меньшее количество расширений у AMD, версии таких API как Vulkan, OpenCL и OpenGL выше чем у nVidi...
Графические и не очень API, возможности драйверов (21.2.2 - GCN 4 / 461.40 - Pascal)
Филипп Киркоров
07:26
Ну сейчас наверное так и зарабатывают, на скачках цен на валюту и те, кто копает уже давно.
Доходы майнеров продолжают падать, а вернуть вложения в видеокарту GeForce 3080 можно за 10 месяцев
terenty79
07:22
Сборка на GeForce GTX 1660 Super, показывающая, что игровой компьютер в 2021 году стал роскошью
wwr222
07:22
И что с того? Хочется вой слушать-бери.
Сборка на GeForce GTX 1660 Super, показывающая, что игровой компьютер в 2021 году стал роскошью
wwr222
07:21
Сейчас глянул,в нашем ДНС куча(10 штук) 3070 появилось от 123 тыс и выше.Абсолютно конская цена за потомка 1070
Сборка на GeForce GTX 1660 Super, показывающая, что игровой компьютер в 2021 году стал роскошью
wwr222
07:16
Глупо рисковать за такие деньги.Вот отличный вариант(шутка)
Сборка на GeForce GTX 1660 Super, показывающая, что игровой компьютер в 2021 году стал роскошью
Семён Николаевич
07:14
Андроид и этим всё решено, будет без игор, а зачем она такая нужна. Единственный вариант её вытащить это сделатт подобие невзлетевшего nvidia shield
Qualcomm создаёт портативную игровую консоль на базе Android
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем