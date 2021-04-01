Каждый уважающий себя разработчик игр считает своим долгом известить сообщество о подготовке так называемых нативных версий своих игр для консолей текущего поколения (PlayStation 5 и Xbox Series X|S). Не стала исключением и ZeniMax Online, сообщившая пару часов назад об относительно скором релиза соответствующих версий The Elder Scrolls Online. Видеоролик и краткое описание основных нововведений — прилагаются.

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Итак, релиз «некстгенных» версий The Elder Scrolls Online назначен на 8 июня. Обладатели «пастгенных» версий получат обновление совершенно бесплатно, и вот, какие улучшения их ждут:

улучшенные текстуры, отражения, глобальное освещение и тени;

увеличенная дальность прорисовки;

наличие режима производительности, гарантирующего 60 fps;

высокая скорость загрузки.

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Подробнее об изменениях в версиях The Elder Scrolls Online для PS5 и Xbox Series разработчики планируют рассказать чуть позже — ближе к дате выхода. Имеет смысл рассчитывать на подробную демонстрацию облагороженной графики и сравнение «до/после».