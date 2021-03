Издательство Microids совместно со студией Mr Nutz анонсировало проект Asterix & Obelix: Slap Them All! Кто тут будет на правах главных героев, и по лицензии какой серии фильмов и комиксов всё сделано — объяснять, думаем, не стоит.

Мы имеем дело с рисованным экшеном, действие которого происходит на территории Галии, которая почти полностью отошла в руки римлян. Отпор последним может дать только небольшая деревушка, где живут Астерикс и Обеликс. Действие игры будет происходить на всех знаковых локациях из комиксов.

Точно известно, что в Asterix & Obelix: Slap Them All! будут два режима: сюжетная кампания Adventure, основанная на мифологии комиксов об Астериксе и Обеликсе, а также соревновательный Arcade. Первый режим интересен тем, что в нём присутствует уникальная глава, события в которой никогда не описывались в комиксах. Во втором режиме игрокам нужно будет обновлять очки рейтинга, дабы лучшим образом отметиться в таблице рекордов.

Геймплей Asterix & Obelix: Slap Them All! в основном состоит из боёв с уморительными анимациями и занимательных мини-игр. Сражаться придётся не только с каноничными для серии римлянами, но также с пиратами, разбойниками и даже норманнами.

Главная цель, которую ставят перед собой разработчики из MR Nutz — соблюдение всех канонов первоисточника. Именно поэтому стиль игры выглядит именно так: с нарисованными вручную локациями и оформленными в комикс-стиле боями.

Asterix & Obelix: Slap Them All! должна выйти осенью на PC, PlayStation 4, Xbox One и Switch. В случае с консолями нового поколения придётся довольствоваться запуском по обратной совместимости.