Астерикс и Обеликс отшлёпают всех римлян в новом экшене Asterix & Obelix: Slap Them All!
Издательство Microids совместно со студией Mr Nutz анонсировало проект Asterix & Obelix: Slap Them All! Кто тут будет на правах главных героев, и по лицензии какой серии фильмов и комиксов всё сделано — объяснять, думаем, не стоит.
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Мы имеем дело с рисованным экшеном, действие которого происходит на территории Галии, которая почти полностью отошла в руки римлян. Отпор последним может дать только небольшая деревушка, где живут Астерикс и Обеликс. Действие игры будет происходить на всех знаковых локациях из комиксов.
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Точно известно, что в Asterix & Obelix: Slap Them All! будут два режима: сюжетная кампания Adventure, основанная на мифологии комиксов об Астериксе и Обеликсе, а также соревновательный Arcade. Первый режим интересен тем, что в нём присутствует уникальная глава, события в которой никогда не описывались в комиксах. Во втором режиме игрокам нужно будет обновлять очки рейтинга, дабы лучшим образом отметиться в таблице рекордов.
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Геймплей Asterix & Obelix: Slap Them All! в основном состоит из боёв с уморительными анимациями и занимательных мини-игр. Сражаться придётся не только с каноничными для серии римлянами, но также с пиратами, разбойниками и даже норманнами.
Главная цель, которую ставят перед собой разработчики из MR Nutz — соблюдение всех канонов первоисточника. Именно поэтому стиль игры выглядит именно так: с нарисованными вручную локациями и оформленными в комикс-стиле боями.
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Asterix & Obelix: Slap Them All! должна выйти осенью на PC, PlayStation 4, Xbox One и Switch. В случае с консолями нового поколения придётся довольствоваться запуском по обратной совместимости.
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