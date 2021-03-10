Похоже, второе дополнение к The Outer Worlds представят уже завтра
С момента выхода первого дополнения Peril on Gorgon для ролевой игры The Outer Worlds прошло уже полгода, но мы знаем, что в планах у Obsidian Entertainment был выпуск и второго аддона под названием Murder on Eridanos. В прошлом месяце поступала информация о том, что релиз второго дополнения должен состояться до конца марта, и вот, похоже. Уже завтра она подтвердится.
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В официальном Twitter, если вам после сегодняшних событий удастся «прогрузить» соответствующую страничку, разработчики «протизерили» некое новое «рабочее задание», которое предстоит выполнить игрокам.
Надеемся, что перед нами максимально прозрачный намёк на долгожданный показ дополнения и публикацию его подробностей. А то кроме названия мы так до сих пор ничего и не знаем.
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