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Роскомнадзор замедлил доступ к Twitter с целью защиты пользователей от влияния противоправного контента

Сервису грозит полная блокировка на территории России.
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Роскомнадзор замедлил доступ к Twitter на 100% мобильных устройств и 50% стационарных, данные меры приняты с сегодняшнего дня, 10 марта 2021 года. Причина для такого решения указывается следующая: «С целью защиты российских граждан и принуждения интернет-сервиса к исполнению законодательства на территории Российской Федерации».

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Указывается, что в период с 2017 года и по настоящее время интернет-сервисом Twitter не удалялся контент, склоняющий несовершеннолетних к совершению самоубийств, содержащий детскую порнографию, а также информацию об использовании наркотических средств. Роскомнадзор за всё это время отправил более 28 тысяч первоначальных и повторных требований об удалении ссылок и публикаций. На сегодняшний день не удалённым остаются 3168 материалов с запрещённой информацией.

Если Twitter не выполнит все выданные Роскомнадзором предписания, то сервис могут заблокировать — вплоть до того момента, пока вся запрещённая информация не будет удалена.

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Роскомнадзор замедлил доступ к Twitter с целью защиты пользователей от влияния противоправного контента
rebel-1
14:55
Да он под каждой статьей стонет как плохо жить, денег нет и все плохо. У него там комп весь чуть дороже стоимости игры, он где то кидал свой конфиг.
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