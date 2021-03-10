Роскомнадзор замедлил доступ к Twitter на 100% мобильных устройств и 50% стационарных, данные меры приняты с сегодняшнего дня, 10 марта 2021 года. Причина для такого решения указывается следующая: «С целью защиты российских граждан и принуждения интернет-сервиса к исполнению законодательства на территории Российской Федерации».

реклама

анонсы и реклама 3060 дешевле всего в Ситилинке Много <b>MSI RTX 3060</b> в продаже Матплаты Z590 из первых рук по очень хорошим ценам RTX 3070 дешевле всего в Compeo.ru <b>Лучший сервер GTA 5 - реальные авто, фракции, банды, никаких ботов</b> 3060 Gigabyte Vision в Ситилинке RTX 3060 12Gb в XPERT.RU - успей успеть :) -20% на почти игровой комп - в наше время бывает и такое <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> скидки 25% 30% скидка на 75" 4K Samsung - слив задешево в Ситилинке RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам 75" LG IPS за 4 736 000р - смотри характеристики Много RTX 3090 в XPERT.RU

Указывается, что в период с 2017 года и по настоящее время интернет-сервисом Twitter не удалялся контент, склоняющий несовершеннолетних к совершению самоубийств, содержащий детскую порнографию, а также информацию об использовании наркотических средств. Роскомнадзор за всё это время отправил более 28 тысяч первоначальных и повторных требований об удалении ссылок и публикаций. На сегодняшний день не удалённым остаются 3168 материалов с запрещённой информацией.

Если Twitter не выполнит все выданные Роскомнадзором предписания, то сервис могут заблокировать — вплоть до того момента, пока вся запрещённая информация не будет удалена.