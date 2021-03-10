Роскомнадзор замедлил доступ к Twitter с целью защиты пользователей от влияния противоправного контента
Роскомнадзор замедлил доступ к Twitter на 100% мобильных устройств и 50% стационарных, данные меры приняты с сегодняшнего дня, 10 марта 2021 года. Причина для такого решения указывается следующая: «С целью защиты российских граждан и принуждения интернет-сервиса к исполнению законодательства на территории Российской Федерации».
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Указывается, что в период с 2017 года и по настоящее время интернет-сервисом Twitter не удалялся контент, склоняющий несовершеннолетних к совершению самоубийств, содержащий детскую порнографию, а также информацию об использовании наркотических средств. Роскомнадзор за всё это время отправил более 28 тысяч первоначальных и повторных требований об удалении ссылок и публикаций. На сегодняшний день не удалённым остаются 3168 материалов с запрещённой информацией.
Если Twitter не выполнит все выданные Роскомнадзором предписания, то сервис могут заблокировать — вплоть до того момента, пока вся запрещённая информация не будет удалена.
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