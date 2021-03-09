Геймплейный трейлер дополнения «Огонь амбиций» для The Elder Scrolls Online
Студия Bethesda опубликовала трейлер дополнения «Огонь амбиций» для многопользовательской онлайновой игры The Elder Scrolls Online. Ценность ролика заключается в том, что он содержит в себе кадры непосредственного игрового процесса. Напомним, «Огонь амбиций» — это первый набор контента из запланированной саги «Врата Обливиона».
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С появлением «Огня амбиций» в проекте появляется, что ожидаемо, масса нового контента. Игрокам разрешат посетить два новых подземелья — виллу Чёрного Змея и Котёл — путешествие по которым будет сопровождаться обязательной выдачей сюжетного контента. Ещё одним важным элементом станут награды, их тоже будет предостаточно: коллекционные предметы, достижения и наборы снаряжения. «Огонь амбиций» обновит систему прокачки героя и внесёт мелкие исправления в интерфейс.
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«Огонь амбиций» уже доступен всем владельцам игры The Elder Scrolls Online на PC. Причём, речь в данном случае идёт не только о владельцах подписки ESO Plus. Игрок, обладающий базовой версией The Elder Scrolls Online, может обзавестись дополнением за отдельную плату. На консолях этот контент появится только 16 марта.
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