В конце марта кооперативный проект It Takes Two от создателей A Way Out поступит в продажу, поэтому нет ничего удивительного в желании разработчиков как можно чаще создавать информационные поводы, повышая его упоминаемость в Сети. Сегодня нашему вниманию был представлен геймплейный видеоролик, в котором наши герои — ожившие куклы — решают многочисленные загадки и головоломки, чтобы добраться до обозначенной цели.

Хотя конкретно в нижеуказанном видео головоломки интуитивно понятные и не отличаются сложностью, важно помнить, что это самое начало игры, иными словами — обучение основам игрового процесса. Разработчики обещают, что нас ждут практически неограниченные возможности в плане геймплея в зависимости от конкретного уровня и управляемого персонажа.

Напомним, в It Takes Two мы играем за оживших кукол маленькой девочки, олицетворяющих собой её переживающих семейный раскол маму и папу. Релиз игры запланирован на 26 марта на всех актуальных платформах. Чтобы играть вместе с другом, достаточно обладать только одной лицензионной копией игры — второму достаточно просто получить приглашение. Это сделано специально, поскольку одиночное прохождение It Takes Two попросту не предполагает, что даже наглядно вынесено в её название.