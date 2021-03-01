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Анонсирована The Elder Scrolls V: Skyrim The Board Game — настольная игра по мотивам бестселлера Bethesda

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Компания Modiphius анонсировала новую настольную игру The Elder Scrolls V: Skyrim The Board Game. Тут всё понятно: «настолка» будет посвящена знаменитой ролевой игре, не нуждающейся в представлении. Известно, что в настольный Skyrim смогут одновременно поиграть от 1 до 4 человек, но других подробностей представлено не было.

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Представители Modiphius пообещали, что расскажут о своём новом продукте в июне, именно тогда начнётся сбор средств на его создание с помощью площадки Gamefound. Последняя представляет собой краудфандинговый сервис, целиком и полностью посвящённый настольным играм.

Отметим также, что Modiphuis довольно давно и плотно работает с компанией Bethesda, которая предоставляет лицензии для «настолок». Анонсированная The Elder Scrolls V: Skyrim The Board Game — уже четвёртая игра, выпускаемая в рамках данной коллаборации. Ранее Modiphuis выпускали Fallout: Wasteland Warfare и The Elder Scrolls: Call to Arms. Третий проект ещё не выпущен, он называется Dishonored: The Roleplaying Game и посвящён сами понимаете какому экшену от Arkane.

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Заинтересованные в «настолке» по Skyrim могут подписаться на рассылку разработчиков и ждать свежих новостей.

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Теги

bethesda modiphius the elder scrolls skyrim the board game
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